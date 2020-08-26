Как будут работать с 31 августа бассейны, тренажерные залы и объекты культуры в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С учетом достигнутого положительного эффекта в борьбе с распространением коронавирусной инфекции Межведомственной комиссией принято решение с 31 августа т.г. возобновить деятельность ряда объектов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Допускается с 31 августа:

Работа бассейнов - в индивидуальном формате, из расчета 5 кв.м. зеркала воды на 1 посетителя, предварительная запись).

Работа тренажерных залов - до 5 кв.м. на 1 посетителя, предварительная запись.

Работа спортивных комплексов - для индивидуальных и групповых тренировок до 5 кв.м. на 1 посетителя).

Работа объектов культуры - до 5 кв.м. на 1 посетителя, заполняемость не более 50%, в том числе коллективные репетиции до 30 человек с соблюдением социального дистанцирования не менее 2-х метров, проведением проветривания помещений на перерывах, использование масок).

Все объекты будут вводиться только после получения соответствующих актов готовности.

Напомним, 26 августа на заседании Межведомственной комиссии под председательством заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова был одобрен второй этап послаблений деятельности объектов.







