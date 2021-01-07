Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Акмолинская область

    Как будут работать наблюдатели на выборах в Акмолинской области

    7 Января 2021, 18:09

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – О подготовке наблюдателей и их работе на предстоящих выборах корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала лидер общественного мнения, председатель ОЮЛ «Гражданский альянс Акмолинской области» Ирина Терентьева.

    Спикер отметила, что в период предвыборной компании растет профессионализм и политическая культура НПО.

    «Помимо роста гражданского сознания и личной гражданской позиции, на сегодня есть ответственность тех НПО, которые вносят (либо имеют) в Устав организации наблюдение за выборами как один из видов деятельности. В РК создан Центр непартийного наблюдения, который намеревается беспристрастно осуществить процесс наблюдения. Гражданский альянс Акмолинской области является частью этого направления и активно сотрудничает с областным штабом», - поделилась И. Терентьева.

    По словам собеседницы, от Гражданского альянса на каждом избирательном участке будет свой наблюдатель. На сегодня их количество 697, что соответствует количеству избирательных участков.

    «Проведено обучение наблюдателей, а именно - изучена законодательная база о выборах в РК, международные стандарты наблюдения за выборами, Всемирная Декларация прав человека, Хартия о беспристрастном и честном наблюдении на выборах РК, Международный пакт ООН о гражданских и политических правах, ратифицированный РК в 2006, Копенгагенский документ ОБСЕ от 1999 года и подробно Закон РК «О выборах».

    Кроме этого, наблюдатели снабжены всеми юридическими документами, позволяющими быть участниками процесса 10 января 2020 года. Наблюдатель – это человек с активной гражданской позицией, который хочет и может внести свой вклад в обеспечение прозрачности выборного процесса. Что и будет подтверждено ответственностью и личностью каждого», - добавила спикер.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Выборы-2021
    Новости по теме
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
    5 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски