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    Как будут работать на этой неделе организации образования

    15 Декабря 2020, 17:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как будут работать на этой неделе образовательные организации, рассказали в Министерстве образования и науки РК. Об этом передает МИА «Казинформ».

    «Образовательные организации, работающие пять дней в неделю, отдыхают 16, 17, 18 и 19 декабря. 18 декабря как рабочий день переносится на 20 декабря (воскресенье)», - говорится в Telegram-канале Министерства образования и науки РК. «Организации образования, работающие шесть дней в неделю, отдыхают 16, 17 и 18 декабря. Решение о переносе работы с 18 декабря на 20 декабря может быть принято каждой организацией образования совместно с родительским комитетом», - добавили в министерстве. Телевизионные уроки за пятницу будут транслироваться 20 декабря.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Образование Дата День Независимости
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