Как будут работать коммунальные службы Нур-Султана в период ЧП
«В целях обеспечения жизнедеятельности города и работы социальных объектов на период чрезвычайного периода в работе находятся следующие коммунальные и аварийные службы: службы энергетики; службы коммунального хозяйства; служба ГСМ», - говорится в информационном сообщении.
I. Работа службы энергетики.
1. В службу энергетики входит деятельность работы следующих предприятий:
1) АО «Астана-Энергия» (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, районные котельные);
2) АО «Астана-Теплотранзит» (сети теплоснабжения от централизованных источников и районных котельных);
3) АО «Астана-РЭК» (сети электроснабжения напряжением 0,4-6-10-20-110-220 кВ);
4) АО «Акмолинская РЭК» (сети электроснабжения 0,4-6-10-35-110 кВ);
5) ТОО «Астана Қалалық Жарық» (уличное, дворовое и парковое освещение в районах «Сарыарка» и «Байконыр»);
6) ТОО «GorSvetGroup) (уличное, дворовое и парковое освещение в районах «Алматы» и «Есиль»).
2. Режим работы данных предприятий – круглосуточный.
3. При возникновении аварийных ситуаций проводятся следующие мероприятия:
- оповещение заинтересованных сторон и потребителей согласно отдельному регламенту предприятия;
- выезд и организация работы устранения аварийных нарушений согласно внутренним инструкциям предприятий.
II. Служба коммунального хозяйства.
1. В службу коммунального хозяйства входит деятельность работы следующих предприятий:
1) ГКП «Астана Су Арнасы» (источники и сети питьевого и технического водоснабжения, сети и сооружения хозяйственно-бытовой канализации);
2) ГКП «Elorda Eco System» (сети и сооружения ливневой канализации);
3) ТОО «Астана Тазалык» (санитарная очистка города);
4) Подрядные организации аппаратов акимов районов города Нур-Султан (санитарная очистка города).
2. Режим работы данных предприятий – круглосуточный.
3. При возникновении аварийных ситуаций проводятся следующие мероприятия:
- оповещение заинтересованных сторон и потребителей согласно отдельному регламенту предприятия;
- выезд и организация работы устранения аварийных нарушений согласно внутренним инструкциям предприятий.
III. Служба ГСМ.
1. В службу ГСМ входит деятельность работы следующих предприятий:
1) Астанинский Производственный филиал АО «КазТрансГаз Аймак»,
АО «Интергаз Центральная Азия» (сети природного газоснабжения);
2) АО «АстанаГазСервис», ТОО «Астана Газ Қызмет», ТОО «Коммерц Трейд», ТОО «LPG Distribution», ТОО «Автогаз Трейд», ТОО «City Gas Service» (обеспечение сжиженным газом).
2. Режим работы данных предприятий – круглосуточный.
3. При возникновении аварийных ситуаций проводятся следующие мероприятия:
- оповещение заинтересованных сторон и потребителей согласно отдельному регламенту предприятия;
- выезд и организация работы устранения аварийных нарушений согласно внутренним инструкциям предприятий.
IV. Общие положения
1. Работа коммунальных и аварийных служб:
1.1 Предприятия служб энергетики, коммунального хозяйства и ГСМ предоставляют в ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан» списки специальной техники и людей, необходимых для устранения аварийных ситуаций, а также ежедневного обслуживания и эксплуатации объектов жизнеобеспечения.
1.2. ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан» утверждает предоставленные списки специальной техники и людей служб энергетики, коммунального хозяйства и ГСМ и направляет в Департамент полиции города Нур-Султан для беспрепятственной работы и передвижения по городу на период чрезвычайного положения.
2. Защита объектов жизнеобеспечения.
2.1. Предприятия служб энергетики, коммунального хозяйства и ГСМ предоставляют в ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан» списки объектов жизнеобеспечения, требующих особой охраны.
2.2. ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан» утверждает предоставленные списки особых объектов жизнеобеспечения и направляет в Департамент полиции города Нур-Султан для усиления охраны данных объектов на период чрезвычайного положения.
3. Дежурство ответственных лиц.
3.1. Предприятия служб энергетики, коммунального хозяйства и ГСМ предоставляют в ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан» утвержденные графики дежурства ответственных лиц с номерами телефонов на период чрезвычайного положения.
4. Руководитель ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан» (Кулушев Т.Б.) обеспечить разъяснительную работу в коммунальных и аварийных службах на период чрезвычайного положения в городе Нур-Султан.
Напомним, аким Нур-Султана Алтай Кульгинов обратился к жителям города. Он напомнил, что в ряде регионов Казахстана бесчинствуют радикально настроенные сторонники беспорядков.