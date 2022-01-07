Как будут работать коммунальные службы Нур-Султана в период ЧП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В пресс-службе акимата Нур-Султана озвучены правила работы коммунальных и аварийных служб на период чрезвычайного периода в городе Нур-Султан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях обеспечения жизнедеятельности города и работы социальных объектов на период чрезвычайного периода в работе находятся следующие коммунальные и аварийные службы: службы энергетики; службы коммунального хозяйства; служба ГСМ», - говорится в информационном сообщении.

I. Работа службы энергетики.

1. В службу энергетики входит деятельность работы следующих предприятий:

1) АО «Астана-Энергия» (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, районные котельные);

2) АО «Астана-Теплотранзит» (сети теплоснабжения от централизованных источников и районных котельных);

3) АО «Астана-РЭК» (сети электроснабжения напряжением 0,4-6-10-20-110-220 кВ);

4) АО «Акмолинская РЭК» (сети электроснабжения 0,4-6-10-35-110 кВ);

5) ТОО «Астана Қалалық Жарық» (уличное, дворовое и парковое освещение в районах «Сарыарка» и «Байконыр»);

6) ТОО «GorSvetGroup) (уличное, дворовое и парковое освещение в районах «Алматы» и «Есиль»).

2. Режим работы данных предприятий – круглосуточный.

3. При возникновении аварийных ситуаций проводятся следующие мероприятия:

- оповещение заинтересованных сторон и потребителей согласно отдельному регламенту предприятия;

- выезд и организация работы устранения аварийных нарушений согласно внутренним инструкциям предприятий.

II. Служба коммунального хозяйства.

1. В службу коммунального хозяйства входит деятельность работы следующих предприятий:

1) ГКП «Астана Су Арнасы» (источники и сети питьевого и технического водоснабжения, сети и сооружения хозяйственно-бытовой канализации);

2) ГКП «Elorda Eco System» (сети и сооружения ливневой канализации);

3) ТОО «Астана Тазалык» (санитарная очистка города);

4) Подрядные организации аппаратов акимов районов города Нур-Султан (санитарная очистка города).

2. Режим работы данных предприятий – круглосуточный.

3. При возникновении аварийных ситуаций проводятся следующие мероприятия:

- оповещение заинтересованных сторон и потребителей согласно отдельному регламенту предприятия;

- выезд и организация работы устранения аварийных нарушений согласно внутренним инструкциям предприятий.

III. Служба ГСМ.

1. В службу ГСМ входит деятельность работы следующих предприятий:

1) Астанинский Производственный филиал АО «КазТрансГаз Аймак»,

АО «Интергаз Центральная Азия» (сети природного газоснабжения);

2) АО «АстанаГазСервис», ТОО «Астана Газ Қызмет», ТОО «Коммерц Трейд», ТОО «LPG Distribution», ТОО «Автогаз Трейд», ТОО «City Gas Service» (обеспечение сжиженным газом).

2. Режим работы данных предприятий – круглосуточный.

3. При возникновении аварийных ситуаций проводятся следующие мероприятия:

- оповещение заинтересованных сторон и потребителей согласно отдельному регламенту предприятия;

- выезд и организация работы устранения аварийных нарушений согласно внутренним инструкциям предприятий.

IV. Общие положения

1. Работа коммунальных и аварийных служб:

1.1 Предприятия служб энергетики, коммунального хозяйства и ГСМ предоставляют в ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан» списки специальной техники и людей, необходимых для устранения аварийных ситуаций, а также ежедневного обслуживания и эксплуатации объектов жизнеобеспечения.

1.2. ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан» утверждает предоставленные списки специальной техники и людей служб энергетики, коммунального хозяйства и ГСМ и направляет в Департамент полиции города Нур-Султан для беспрепятственной работы и передвижения по городу на период чрезвычайного положения.

2. Защита объектов жизнеобеспечения.

2.1. Предприятия служб энергетики, коммунального хозяйства и ГСМ предоставляют в ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан» списки объектов жизнеобеспечения, требующих особой охраны.

2.2. ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан» утверждает предоставленные списки особых объектов жизнеобеспечения и направляет в Департамент полиции города Нур-Султан для усиления охраны данных объектов на период чрезвычайного положения.

3. Дежурство ответственных лиц.

3.1. Предприятия служб энергетики, коммунального хозяйства и ГСМ предоставляют в ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан» утвержденные графики дежурства ответственных лиц с номерами телефонов на период чрезвычайного положения.

4. Руководитель ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан» (Кулушев Т.Б.) обеспечить разъяснительную работу в коммунальных и аварийных службах на период чрезвычайного положения в городе Нур-Султан.

Напомним, аким Нур-Султана Алтай Кульгинов обратился к жителям города. Он напомнил, что в ряде регионов Казахстана бесчинствуют радикально настроенные сторонники беспорядков.