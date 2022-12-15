Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.93 eur/kzt 496.15

    rub/kzt 7.49 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-13-15℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Как будут работать ЦОНы в праздничные дни в Казахстане

    15 Декабря 2022, 12:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи с празднованием Дня Независимости ЦОНы и СпецЦОНы Казахстана не будут работать 16 декабря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Государственную корпорацию «Правительство для граждан».

    «В связи с тем, что 17 и 18 декабря выпадают на выходные дни, они также не будут работать. При этом отметим, что дежурные ЦОНы и СпецЦОНы будут работать в субботу 17 декабря с 9:00 до 13:00. С понедельника 19 декабря Госкорпорация будет работать по обычному графику», - говорится в сообщении.

    В будние дни ЦОНы и СпецЦОНы работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Дежурные ЦОНы и СпецЦОНы работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00 и в субботу с 9:00 до 13:00.
    Другие государственные органы День Независимости Правительство для граждан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сколько стоит аренда костюмов и новогоднее поздравление Деда Мороза и Снегурочки на дому
    6,5 миллиона казахстанских семей охвачены цифровым мониторингом
    75 млн тенге потратят на зимнее украшение Петропавловска
    Многочисленные нарушения в сфере оказания госуслуг выявили в Алматинской области
    Популярное
    1 Мажилис одобрил штрафы для госслужащих и их супругов при расхождении в расходах и доходах
    2 Задержать злостных нарушителей ПДД в Акмолинской области поручил глава МВД
    3 Господдержку получили около 20 тысяч семей в РК
    4 Поставил задачу ускорить темпы строительства проблемных долевых объектов – аким Астаны
    5 Полноценный рынок ІТ-технологий сформировался в Казахстане - Дархан Ахмед-Заки
    Новости партнеров