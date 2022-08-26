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    Как будут работать ЦОНы в праздничные дни в Казахстане

    26 Августа 2022 16:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с празднованием Дня Конституции ЦОНы и спецЦОНы Казахстана не будут работать 28, 29 и 30 августа. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Правительство для граждан».

    Дежурные ЦОНы в областных центрах и городах республиканского значения будут работать 29 августа с 9:00 до 13:00 часов.

    «В связи с плановыми техническими работами со стороны АО «Казпочта» в дежурных ЦОНах 29 августа будет недоступна оплата госпошлин через кассы. Услугополучатели могут оплачивать госуслуги с помощью банковских приложений и QR-кода», - отметили в госкорпорации.

    При этом суббота, 27 августа является рабочим днем, ЦОНы и спецЦОНы будут принимать клиентов по обычному графику.

    Возобновят работу ЦОНы и спецЦОНы 31 августа.

    «В обычном режиме ЦОНы работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Дежурные ЦОНы работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00 и в субботу с 9:00 до 13:00», - напомнили казахстанцам в Правительстве для граждан.
    Общество ЦОН День Конституции
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