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    Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в праздничные дни

    26 Июня 2023, 18:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 28 июня и 6 июля ЦОНы и спецЦОНы Казахстана не будут работать в связи с празднованием Курбан-айт и Дня столицы. При этом 7 и 8 июля до 13:00 будут принимать граждан только дежурные ЦОНы и спецЦОНы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Госкорпорации «Правительство для граждан».

    1 июля будет рабочим днем для специализированных и обычных центров обслуживания населения страны. В этот день ЦОНы будут принимать граждан до 18:00, спецЦОНы до 20:30.

    Напомним, что в настоящее время спецЦОНы страны, задействованные в легализации, перешли на усиленный режим работы. До 1 июля они принимают граждан по будням с 9:00 до 19:00 (выдача документов – до 20:30), в субботу – с 9:00 до 18:00 (выдача документов до 19:30).

    К слову, ЦОНы в будние дни принимают граждан с 9:00 до 18:00, дежурные – в будни с 9:00 до 20:00, в субботу – 9:00 до 13:00. СпецЦОНы вернутся к данному графику после завершения легализации.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Цифровой Казахстан ЦОН Правительство для граждан
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