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    Как будут работать ЦОНы и СпецЦОНы в праздничные дни

    27 Апреля 2023, 14:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - B мае 2023 года казахстанцы будут праздновать 1 Мая - День единства народа Казахстана, 7 Мая - День защитника Отечества и 9 Мая - День Победы. В связи с праздниками ЦОНы и спецЦОНы Казахстана не будут работать 1, 8 и 9 мая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Госкорпорацию «Правительство для граждан».

    В субботу 6 мая выйдут на работу только сотрудники дежурных ЦОНов и спецЦОНов. В этот день они будут обслуживать граждан до 13:00. После праздников 10 мая все центры обслуживания населения продолжат работать по обычному графику.

    Обычные центры обслуживания населения принимают граждан в будние дни с 9:00 до 18:00, дежурные - в будни с 9:00 до 20:00, в субботу с 9:00 до 13:00 часов.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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