Как будут работать банки второго уровня в Нур-Султане и Алматы с 30 марта по 5 апреля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О работе банков второго уровня в период с 30 марта по 5 апреля в связи с решением Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте РК о приостановлении с 30 марта по 5 апреля т.г. в городах Нур-Султан и Алматы деятельности всех предприятий и организаций, сообщили в Национальном банке РК, передает МИА «Казинформ».

Работа расчетно-кассовых отделений банков второго уровня, расположенных в городах

Алматы и Нур-Султан на указанный период будет приостановлена.

Прием платежей и указаний на переводы денег от юридических и физических лиц

будет осуществляться без ограничений через дистанционные каналы, в том числе интернет- и мобильный банкинг.

Функционирование банкоматов и терминалов для снятия наличных денег, проведения

безналичной оплаты, пополнения банковских счетов физическими лицами будет

обеспечиваться банками в обычном режиме.

Деятельность РГП «Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального

банка Республики Казахстан» по обработке платежей банков, комитета казначейства и

других участников рынка будет осуществляться в штатном режиме.



