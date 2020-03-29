Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Как будут работать банки второго уровня в Нур-Султане и Алматы с 30 марта по 5 апреля

    29 Марта 2020, 12:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О работе банков второго уровня в период с 30 марта по 5 апреля в связи с решением Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте РК о приостановлении с 30 марта по 5 апреля т.г. в городах Нур-Султан и Алматы деятельности всех предприятий и организаций, сообщили в Национальном банке РК, передает МИА «Казинформ».

    Работа расчетно-кассовых отделений банков второго уровня, расположенных в городах

    Алматы и Нур-Султан на указанный период будет приостановлена.

    Прием платежей и указаний на переводы денег от юридических и физических лиц

    будет осуществляться без ограничений через дистанционные каналы, в том числе интернет- и мобильный банкинг.

    Функционирование банкоматов и терминалов для снятия наличных денег, проведения

    безналичной оплаты, пополнения банковских счетов физическими лицами будет

    обеспечиваться банками в обычном режиме.

    Деятельность РГП «Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального

    банка Республики Казахстан» по обработке платежей банков, комитета казначейства и

    других участников рынка будет осуществляться в штатном режиме.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Банки Астана Алматы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Активы Jusan Bank вернули в Казахстан
    Азиатский Банк Развития профинансирует строительство Алматинской ТЭЦ-2
    Здание банка горит на крупнейшем рынке Бишкека
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая