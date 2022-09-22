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    Как будут проводиться внеочередные выборы Президента РК

    22 Сентября 2022, 12:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РК Константин Петров озвучил продолжительность этапов избирательной кампании в рамках внеочередных выборов Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Выдвижение кандидатов на должность Президента РК пройдет с 23 сентября по 11 октября (19 дней).

    29 дней, с 23 сентября по 21 октября, будет осуществляться установление соответствия кандидата требованиям Конституции и конституционного закона «О выборах в РК», а также сбор и проверка подписей.

    Предвыборная агитация продлится 28 дней – с 18:00 часов 21 октября по 18 ноября.

    19 ноября – День тишины.

    20 ноября – День голосования.

    Подведение предварительных итогов пройдет с 21 по 22 ноября. До 27 ноября состоится установление итогов и регистрация избранного Президента.

    Ранее сообщалось, каким требованиям должны соответствовать кандидаты в Президенты РК.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Выборы Общество ЦИК Президентские выборы - 2022
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