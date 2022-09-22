Как будут проводиться внеочередные выборы Президента РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РК Константин Петров озвучил продолжительность этапов избирательной кампании в рамках внеочередных выборов Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выдвижение кандидатов на должность Президента РК пройдет с 23 сентября по 11 октября (19 дней).

29 дней, с 23 сентября по 21 октября, будет осуществляться установление соответствия кандидата требованиям Конституции и конституционного закона «О выборах в РК», а также сбор и проверка подписей.

Предвыборная агитация продлится 28 дней – с 18:00 часов 21 октября по 18 ноября.

19 ноября – День тишины.

20 ноября – День голосования.

Подведение предварительных итогов пройдет с 21 по 22 ноября. До 27 ноября состоится установление итогов и регистрация избранного Президента.

Ранее сообщалось, каким требованиям должны соответствовать кандидаты в Президенты РК.



