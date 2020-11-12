Как будут проходить выборы депутатов в условиях пандемии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Нынешние выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов пройдут в условиях пандемии, что в свою очередь налагает определенные особенности в этот процесс. Ведь в условиях большого скопления людей всегда имеется большой риск распространения COVID-19. Что будет сделано для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников выборного процесса, какие рекомендации разработало Министерство здравоохранения РК в этой связи, читайте в нашем материале.

Как сообщил вице-министр здравоохранения – Главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов, на стадиях избирательного процесса выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты всем участникам рекомендуется: обязательное соблюдение масочного режима, ношение одноразовых перчаток, использование антисептических средств для дезинфекции рук, соблюдение социальной дистанции между людьми, избежание рукопожатий и других форм прямого контакта.

«На стадии выдвижения кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента и маслихатов РК. При проведении съездов, конференций и заседаний рекомендуется принятие следующих мер: измерение температуры участников по средствам бесконтактных термометров, соблюдение масочного режима в течение всего периода проведения съездов, конференций и заседаний всеми участниками мероприятия. Обеспечение рассадки участников съездов, конференций и заседаний в зале с соблюдением социальной дистанции. При заполнении и подписании соответствующих документов рекомендуется использовать личные авторучки», - сказал Ерлан Киясов, выступая в Центризбиркоме.

Кроме того, Минздрав рекомендует при организации мероприятий обеспечить отдельные входы и выходы в помещение при технических возможностях здания. В случае отсутствия системы искусственной вентиляции - проведение регулярного проветривания помещения, установка дистанционных разметок у входа и внутри помещения, проведение регулярной уборки с применением моющих средств, дезинфекции помещения и всех рабочих поверхностей. Размещение у входа в помещение информационных материалов о соблюдении мер профилактики КВИ, установку в холлах перед входом в залы санитайзеров для обработки рук. Также в Минздраве рекомендуют назначить ответственных за контроль и соблюдение социальной дистанции за участниками.

«Всем участникам мероприятия рекомендуется: предварительно пройти лабораторное обследование на КВИ методом ПЦР-тестирования. При этом тест следует сдать не ранее 72 часов до момента начала мероприятия. При положительном результате лабораторного обследования не рекомендуется допускать к помещению. Ответственность за обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности и защиты здоровья граждан в период организации и проведения мероприятий по выдвижению кандидатов в депутаты возлагается на организаторов мероприятия», - пояснил Ерлан Киясов.

Было отмечено, что избирательным комиссиям при организации деятельности рекомендуется соблюдать следующие санитарно-эпидемиологические меры: соблюдение масочного режима в течение всего периода работы избирательной комиссии всеми членами комиссии, обеспечение дезинфекции рук антисептическими средствами при входе в помещение избирательной комиссии и их регулярное использование в течение дня, исключение рукопожатий либо других форм прямого контакта, проведение регулярной влажной уборки помещения избирательной комиссии.

«Также рекомендуется расстановка мебели и технического оборудования на расстоянии не менее 1,5-2 метров друг от друга. Соблюдение мер безопасности при работе с избирательными документами. При заполнении и подписании избирательных документов рекомендуется использовать личные авторучки», - добавил Ерлан Киясов.

В свою очередь, председатель Центральной избирательной комиссии РК Берик Имашев отметил, что эти рекомендации подготовлены во время и призвал всех участников выборного процесса выполнять все требования Минздрава.

«Обеспечение безопасности здоровья и жизни участников выборного процесса является одним из самых важных аспектов выборного процесса. В этой связи хочу обратить внимание представителей политических партий. Во время процесса выдвижения и регистрации ответственность ложится на организаторов мероприятий. Также хочу обратить внимание на этот вопрос региональных избирательных комиссий», - подчеркнул Берик Имашев.

Ранее ЦИК сообщили, что во время выборов в 14 регионах и трех городах республиканского значения откроется более 10 тысяч избирательных участков

Правом голоса также смогут воспользоваться и наши соотечественники, находящиеся за рубежом. Для них будут открыты 66 избирательных участков в 51 стране.

В домах отдыха, санаториях, стационарных лечебно-профилактических учреждениях, в местах нахождения граждан, расположенных в отдаленных и труднодоступных районах, на участках отгонного животноводства, в следственных изоляторах и изоляторах временного содержания на судах, принадлежащих Республике Казахстан и находящихся в день выборов в плавании, в воинских частях будет действовать 558 избирательных участков.

Ранее Глава государства подписал Указ о назначении выборов депутатов Мажилиса Парламента и депутатов маслихатов всех уровней. Предстоящие выборы состоятся в конституционные сроки, 10 января 2021 года.