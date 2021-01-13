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Как будут проходить крещенские купания в условиях карантина в Казахстане

13 Января 2021 17:15
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Как будут проходить крещенские купания в условиях карантина в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр здравоохранения РК, главный государственный санитарный врач Ерлан Киясов рассказал, разрешается ли купаться во время крещенских морозов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На данный момент в отдельных регионах по усмотрению местных санитарных служб возможно введение ограничительных мер. Но в целом по стране, где ситуация санитарно-эпидемиологическая благоприятная, эти мероприятия у нас не запрещены. Мы направили в адрес местных исполнительных органов циркулярное письмо, чтобы соответствующим образом подготовили места, где будут осуществляться крещенские купания. Здесь, естественно, есть комплекс мероприятий, который должен будет обеспечить социальную дистанцию, индивидуальную безопасность для тех лиц, которые будут принимать участие в данных мероприятиях», - сказал Ерлан Киясов, отвечая на вопросы журналистов во время онлайн-брифинга в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК.

Ранее вице-министр здравоохранения РК, главный государственный санитарный врач Ерлан Киясов заявил, что Казахстан перешел в «желтую зону» по распространению коронавирусной инфекции, а также сообщил, что в нашей стране новый штамм коронавируса не выявлен.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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