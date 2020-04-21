Как будут проходить экзамены и защита дипломных работ в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерством образования и науки РК разработаны Методические рекомендации по сдаче экзаменов и защите дипломных работ. Алгоритм основан на требованиях законодательства, приказа МОН от 1 апреля 2020 года по организации дистанционного обучения, а также рекомендациях ЮНЕСКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сегодня в прямом эфире на официальной странице ведомства в Facebook вице-министр образования и науки РК Мирас Дауленов вместе с ректорами вузов разъяснил, как будут проходить экзамены и защита дипломных работ в условиях дистанционного образования.

Вице-министр Мирас Дауленов отметил, что говоря об экзаменах надо выделить две категории обучающихся: студентов 1,2,3 курсов и выпускников текущего года.

Касательно первой категории студентов сложностей нет, они сдают сессию. Здесь предусмотрены 3 варианта:

1. Сдача экзамена в дистанционном формате;

2. Выставление оценки по дисциплине на основе текущих оценок;

3. Перенос экзамена на более поздний срок, с выставлением оценки «I» (Incomplete). Это позволит студентам сдать экзамен позже и защитит их от отчисления.

Решение принимает каждый вуз сам в рамках академической самостоятельности.

Отметим, что на сегодняшний день студентам уже выставлено 1,15 млн. оценок за работы, выполненные в дистанционном формате.

Вторая категория студентов - это студенты выпускного курса.

Защита дипломных работ остается. Если карантинные ограничения не снимутся, то работы будут защищаться дистанционно. Отметим, что по дипломным работам согласно академическому календарю еще в феврале-марте должна была пройти предзащита.

Что касается комплексного экзамена, то здесь каждый вуз будет применять один из следующих вариантов:

1. Проведение комплексного экзамена в дистанционном формате;

2. Выставление суммативной оценки на основе оценок по базовым дисциплинам;

3. Перенос комплексного экзамена на более поздний срок (лето или осень).

Таким образом, вузы могут сами отменить комплексные экзамены, не запрашивая на это разрешения министерства, выставляя итоговые оценки на основе суммативного оценивания.

Напомним, что в 2018 году вузы Казахстана получили академическую самостоятельность, в связи с этим проводимая работа полностью соответствует законодательству.

«Сегодня мы обсудили алгоритм сдачи экзаменов и защиты дипломных работ. Согласно ГОСО, вузы самостоятельно определяют формы проведения экзаменов. Однако в условиях дистанционного обучения возникает потребность в методологической поддержке со стороны Министерства. Для этого мы разработали пошаговый алгоритм, который ранее был обсужден со всеми вузами «, - рассказал вице-министр образования и науки РК Мирас Дауленов.

Отметим, что в этом году экзамены будут сдавать 604 345 студентов, из них 142 435 приступят к итоговой аттестации.

С 16 марта 2020 г. гражданские вузы перешли на дистанционное обучение. Лекции и семинары проводятся в режиме онлайн при помощи MS Teams, Meet by Google Hangouts, Zoom и других сервисов, а задания студентов выполняются на платформах Canvas, Moodle, Univer и Platonus.

В прямом эфире также приняли участие и провели разъяснительную работу президент Университета UIB Дархан Ахмед-Заки, ректор Университета НАРХОЗ Эндрю Вахтель, ректор Yessenov University Берик Ахметов, проректор по учебной работе КазНУ Аскар Хикметов, национальный специалист по программе образования Кластерного бюро ЮНЕСКО в г. Алматы Мейргуль Алпысбаева, заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Олжас Ордабаев, администратор проектного офиса «ADAL BILIM» Сергей Пен и президент Республиканского студенческого движения «Альянс студентов Казахстана» Ильяс Тустикбаев.