Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 444.45 eur/kzt 476.27

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 62.81
Прогноз погоды
Астана+35+37℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Как будут праздновать Пасху в этом году в ВКО?

    28 Апреля 2021, 22:55

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ - В ночь с 1 на 2 мая все православные христиане будут встречать великий праздник – Пасху, Светлое Христово Воскресение. Во всех храмах Русской Православной Церкви будут совершаться торжественные ночные богослужения. В ходе онлайн пресс-конференции настоятель «Усть-Каменогорского Свято-Покровского прихода», священник Алексей Анищенко обратился к жителям Восточного Казахстана от имени епископа Усть-Каменогорского и Семипалатинского Амфилохия с просьбой соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования при праздновании Пасхи, , передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

    Он отметил, что в Андреевском кафедральном соборе Усть-Каменогорска, как и в других храмах города, праздничное Пасхальное богослужение начнется ровно в полночь. Поскольку регион находится в «желтой» зоне, а Усть-Каменогорск, Семей и Аягозский район - в «красной» зоне по распространению коронавируса, жителей области просят по возможности оставаться дома, но желающих посетить храмы просят соблюдать меры эпидемиологической безопасности.

    «Тех, кто желает посетить богослужения в эту радостную ночь, призываем не забывать о мерах предосторожности, связанных с пандемией коронавирусной инфекции. При входе в храм обязательно надевайте медицинскую или тканевую маску, обрабатывайте руки антисептиком и соблюдайте социальную дистанцию», – сказано в обращении епископа Амфилохия к православным христианам.


    При этом если желающий посетить богослужение чувствует недомогание, слабость, повышение температуры или кашель, рекомендуется не посещать праздничную Литургию.

    «Мы все помним события прошлого года, как непросто прошла Пасха. В этом году также сложная эпидемиологическая обстановка. Поэтому просим помнить, что только ответственное отношение к жизни и здоровью близких поможет нам воспрепятствовать распространению заболевания», – отметил священник Алексей Анищенко.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Восточно-Казахстанская область Религия Общество Коронавирус в РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Центр реабилитации для детей от 3 месяцев открылся в Усть-Каменогорске
    Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» прибудет на станцию Кумистау
    Спецпрокуроры выявили доказательства применения пыток в колонии ВКО
    Газель сгорела на трассе в ВКО
    Популярное
    1 В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
    2 Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
    3 В эпицентре событий: как проходят будни столичных спасателей
    4 Выпускники школ устроили экстремальную езду по Атырау
    5 В Астане стартовал чемпионат Казахстана по бочча