Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Как будут отбираться тяжелоатлеты на Олимпиаду, рассказал Серик Сапиев

    14 Ноября 2019, 17:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета по делам физической культуры и спорта Серик Сапиев рассказал о механизме отбора тяжелоатлетов на Олимпиаду в Токио, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В связи с допинговыми скандалами, Международная федерация тяжелой атлетики на Казахстан выделяет две квоты. Спортсмены еще не определились, наша федерация будет отбирать спортсменов по их результатам на соревнованиях. Кто будет поднимать максимальные веса и претендовать на медали, того, скорее всего, и возьмут на Олимпийские игры», - сказал Серик Сапиев на пресс-конференции в СЦК.

    Он напомнил, что на данный момент в Мажилисе Парламента РК в первом чтении был принят законопроект о наказании за использование допинга.

    «Перед Олимпиадой мы проверяем своих спортсменов по 2-3 раза – берем у них допинг-пробы в Казахстане и отправляем их в Германию, где их проверяют далее. Кто будет уличен в употреблении допинга, однозначно не поедет на Олимпийские игры. У нас сейчас с этим очень строго. Мы – люди с нулевой терпимостью к допингу», - заявил глава Комитета.

    Он также заверил, что касательно профилактики допинга, в стране принимаются серьезные меры.

    «Вопросы по употреблению допинга в большинстве случаев сейчас касаются молодых спортсменов. Но мы ведем работу и регулярно проводим совещания, регулярно выезжаем на учебно-тренировочные сборы, разъясняем молодым спортсменам, что после принятия закона за это будут наказывать», - заключил С. Сапиев.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Спорт Олимпиада
    Новости по теме
    Новости по теме
    В финале олимпиады IQanat участвуют 30 школьников из ЗКО
    Сборная Казахстана завоевала четыре медали на международной олимпиаде по химии
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    5 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей