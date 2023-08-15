Как будут определять приоритетные направления для эффективного развития АПК в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице прошел первый круглый стол, посвященный началу форсайтных исследований сферы агротехнологий – AgriTech, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал председатель правления АО «НАРИ «Qazinnovations» Санат Аханов, исследование методом форсайт представляет собой технологическое прогнозирование и помогает выявить ключевые вызовы, технологии и практики, освоение которых необходимо для устойчивого инновационного развития государства.

«Это хороший прецедент, потому что это хорошая командная работа. В этот раз мы пригласили огромное количество бизнеса, чтобы получить от них обратную связь. И сейчас наша задача заключается в том, чтобы не только увидеть мировые тренды и выявить перспективные для нас ниши, нужно еще изучить текущую ситуацию в Казахстане в части технологического развития. На Совете по технологической политике при Правительстве РК мы предложили определить приоритеты, которыми стали MedTech, GreenTech, AgriTech. Сегодня мы проводим форсайт именно по AgriTech. И когда мы изучим, куда движется весь мир, и где находимся сейчас мы, тогда мы еще раз сможем выделить приоритетные направления», - сказал С. Аханов журналистам.

По его словам, нельзя распыляться – нужно находить те проекты, где существует возможность наибольшего эффекта в части импортозамещения и экспорта, при инвестициях, при соответствующих законодательных изменениях.

«В целом, у нас около восьми поднаправлений в сфере сельского хозяйства. И среди них мы будем определять, куда именно будет наиболее эффективным для Казахстана инвестирование средств. В результате этого форсайта мы определим проблемы отрасли. И это станет хорошим подспорьем для отрасли сельского хозяйства в целом. И определять такие нюансы мы будем через призму технологий. Результатом станет целевая технологическая программа, которую мы вынесем на Совет по технологической политике. Мы покажем, где у нас перспективные ниши, и какая текущая ситуация наблюдается в данный момент. То есть, нужно будет показать высшему руководству страны потенциал этих ниш, когда они будут выявлены», - пояснил спикер.

Он уточнил, что по всем подотраслям в рамках форсайта есть эксперты, которые будут собирать свою акселерационную группу.

«В свою очередь, в нее будут входить представители соответствующих госорганов и бизнеса. Сейчас они еще раз изучат весь существующий кейс – мировые тренды - после чего будут мониторить все проекты и компании, которые есть в отрасли на сегодняшний день. Особенность данного форсайта состоит в том, что мы изучаем не только будущее, но и текущую ситуацию. Допустим, к примеру, есть такой-то проект, где есть соответствующий уровень человеческого капитала и инфраструктура, им нужно просто поменять какой-либо закон, подстроить под них фондирование. Тогда появляется возможность вытащить какой-то из этих проектов на экспорт», - заявил С. Аханов.

В свою очередь, эксперт-координатор исследований Ануарбек Бисембаев подчеркнул, что основной целью форсайтных исследований является выявление ключевых технологий для устойчивого инновационного развития АПК.

«Для достижения данной цели мы поставили следующие задачи: проведение технологического прогнозирования и аналитические исследования, выработка государственной технологической политики соответствующей отрасли, мониторинг мировых трендов и определение конкурентных преимуществ отрасли. Все это позволит нам улучшить показатели индикаторов глобального инновационного индекса GII и показатель достижения успеха в определенной деятельности KPI для центральных государственных органов», - отметил А. Бисембаев.

Он сообщил, что в июле были проведены работы по определению поднаправлений AgriTech, были отобраны эксперты по каждому направлению.

«В августе были выявлены проблемы и барьеры развития отрасли AgriTech. В сентябре мы будем проводить анализ трендов и драйверов по направлению Agritech, будем изучать проекты программно-целевого финансирования, грантового финансирования, патенты. Будем проводить анкетирование и интервью с ключевыми субъектами отрасли. В октябре будет проведен анализ реализованных программ и стратегий для развития АПК, анализ конкурентоспособности Казахстана в сравнении с другими странами мира, влияние сильных и слабых сторон, угроз и возможностей для развития», - отметил эксперт.

В ноябре, по его словам, будут сформированы перечни перспективных технологий, продуктов и услуг в нишах AgriTech, будут выявлены проблемы и пути решения перспективных ниш, нормотворчества, компетенции и финансирования.

«В декабре мы снова проведем круглый стол, где, возможно, соберется гораздо большее количество участников, вынесем на обсуждение результаты технологического прогноза с ключевыми и приоритетными технологиями, продуктами и услугами», - сказал спикер.

А. Бисембаев также перечислил барьеры для развития отраслей АПК.

«В обществе - это нехватка квалифицированных кадров и урбанизация. Технологические барьеры – это износ производственных фондов, отсутствие взаимосвязей производства с отраслевой наукой и ограниченное участие частного капитала, производство органических и экологически чистых сельскохозяйственных продуктов, слабая автоматизация процессов в АПК, слабое внедрение прикладных информационных систем различного назначения, слабая безопасность продуктов питания. В экономике - низкий уровень продовольственной безопасности, мелкотоварность и потребность в модернизации инфраструктуры сельскохозяйственного производства, перерабатывающей и пищевой промышленности. В экологии – глобальное изменение климата. В политике – вхождение в ВТО, участие в Таможенном союзе и инвестиционный климат в АПК», - перечислил координатор исследований.

Он также добавил, что экспертами будут изучены законы и подзаконные акты, субсидии, земельный фонд, транспортная инфраструктура и логистика, финансово-кредитные инструменты, численность сельхозживотных, фондовооруженность, водообеспеченность, государственные закупки, семенной фонд, переработка и хранение, ВУЗы, НИИ профессионально-технические лицеи, колледжи и центры распространения знаний (ЦРЗ).

AgriTech, согласно решению Совета по технологической политике при Правительстве РК, входит в тройку приоритетных направлений для изучения. Среди них - MedTech, GreenTech, AgriTech. Национальное агентство по развитию инноваций QazInnovations определено оператором проведения детального анализа данных секторов с привлечением ведущих экспертов.