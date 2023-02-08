Как будут обеспечивать ЗКО сжиженным газом, сообщили в Минэнерго

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Министерство энергетики РК и акимат Западно-Казахстанской области ведут работы по обеспечению региона сжиженным нефтяным газом (СНГ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минэнерго РК.

«В связи с остановкой установки на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе с 1 февраля производство сжиженного нефтяного газа снизилось с 500 тонн/сутки до 190 тонн/сутки. Для обеспечения сжиженным газом ЗКО Министерство энергетики РК договорилось с ТОО «Жаикмунай» о поставке в регион 50 тонн/сутки СНГ.

С 8 февраля начата отгрузка СНГ в ЗКО в объеме 50 тонн в сутки от АНПЗ. 9 февраля планируется направить 200 тонн в ЗКО из ресурсов ТОО «Gas Processing Company» (Актюбинская область)», - сообщили в ведомстве.

В министерстве добавили, что параллельно ведутся переговоры с ТОО «Тенгизшевройл» о выделении в адрес ЗКО 1 000 тонн СНГ. При потребности в феврале 3200 тонн на сегодня в регион поставлено 390 тонн СНГ.

Также до конца февраля в ЗКО будут поставлены следующие объемы СНГ из:

АНПЗ – 540 тонн;

Жаикмунай - 1000 тонн;

Gas Processing Company - 200 тонн;

ТШО – 1000 тонн;

СНПС – 70 тонн.





Фото: gov.kz