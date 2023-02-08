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    Как будут обеспечивать ЗКО сжиженным газом, сообщили в Минэнерго

    8 Февраля 2023, 20:36

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Министерство энергетики РК и акимат Западно-Казахстанской области ведут работы по обеспечению региона сжиженным нефтяным газом (СНГ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минэнерго РК.

    «В связи с остановкой установки на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе с 1 февраля производство сжиженного нефтяного газа снизилось с 500 тонн/сутки до 190 тонн/сутки. Для обеспечения сжиженным газом ЗКО Министерство энергетики РК договорилось с ТОО «Жаикмунай» о поставке в регион 50 тонн/сутки СНГ.

    С 8 февраля начата отгрузка СНГ в ЗКО в объеме 50 тонн в сутки от АНПЗ. 9 февраля планируется направить 200 тонн в ЗКО из ресурсов ТОО «Gas Processing Company» (Актюбинская область)», - сообщили в ведомстве.

    В министерстве добавили, что параллельно ведутся переговоры с ТОО «Тенгизшевройл» о выделении в адрес ЗКО 1 000 тонн СНГ. При потребности в феврале 3200 тонн на сегодня в регион поставлено 390 тонн СНГ.

    Также до конца февраля в ЗКО будут поставлены следующие объемы СНГ из:

    АНПЗ – 540 тонн;

    Жаикмунай - 1000 тонн;

    Gas Processing Company - 200 тонн;

    ТШО – 1000 тонн;

    СНПС – 70 тонн.


    Фото: gov.kz

    Автор:

    Сафаргалиева Малика

    Энергетика Западно-Казахстанская область Регионы Минэнерго РК
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