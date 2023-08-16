Как будут называться новые улицы Астаны – слушания в маслихате

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На публичных слушаниях в маслихате Астаны обсудили предложения городской ономастической комиссии о наименовании и переименовании некоторых составных частей города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На очередном заседании ономастической комиссии города Астаны 3 августа 2022 года были рассмотрены и поддержаны предложения по наименованию и переименованию некоторых составных частей нашей столицы. В частности, по Нуринскому району, проектной улице Е108 присвоить имя венгерского поэта Шандора Петефи. Следует отметить, что в столице Венгрии городе Будапеште есть улица Астана и памятник Абаю Кунанбаеву. Наше предложение внесено с целью дальнейшего углублению дипломатических отношений между двумя странами. Эта улица сейчас расположена вблизи акимата Нуринского района. Два года назад параллельной проектной улице Е109 было присвоено имя татарского поэта Габдоллы Токая. И улицу, которой будет присвоено имя поэта братского венгерского народа, мы выбрали в этом месте», – сказал руководитель управления развития языков и архивного дела столицы Сакен Есиркеп.

Также в Нуринском районе предлагается назвать проектную улицу Е13 в честь государственного и общественного деятеля, первого профессионального дипломата-казаха Назира Торекулулы. В настоящее время его именем называется небольшая улица, расположенная в жилом массиве Железнодорожный. Ее предлагается переименовать по названию реки Айбас в Карагандинской области.

Проектной улице Е29 предлагается присвоить имя композитора-домбриста, одного из основателей школы шертпе Таттимбету. Ранее именем Таттимбета называлась улица в Сарыаркинском районе, но теперь она застроена многоэтажными домами.

Проектную улицу Е33 предлагается назвать в честь общего для тюркских народов мыслителя, поэта Коркыта Ата. Прежде улица Коркыта была в Байконурском районе, но теперь она также застроена и сократилась до 50 метров.

Предложения по другим районам Астаны, озвученные спикером, предусматривают в Есильском районе присвоить проектной улице №28/1 название центральной части территории современной Турции – Анадолу.

Проектной улице №29/1 и безымянной улице, начинающейся от улицы Туркестан и заканчивающейся на проспекте Улы Дала, предлагается присвоить имя государственного деятеля, Премьер-Министра РК Нурлана Балгимбаева.

В Байконырском районе, по поручению Главы государства, предлагается назвать безымянный парк на улице имени газеты «Егемен Қазақстан» – «Парк журналистов».

Проспекту аль-Фараби, расположенному в Байконырском и Алматинском районах предлагается вернуть прежнее название Акжол. Это связано с тем, что в прошлом году имя аль-Фараби было присвоено улице №38 в Есильском районе.

В Есильском районе предлагается вернуть улице Сабита Муканова прежнее название Шубартау – населенного пункта в Восточно-Казахстанской области.

В Алматинском районе предлагается назвать бывшую улицу Гейдара Алиева именем поэта, переводчика, литературоведа, детского писателя, заслуженного писателя Казахстана Музафара Алимбаева.

Проектную улицу А40 предлагается назвать в честь поэта, лауреата Государственной премии РК Сырбая Мауленова.

Проектной улице А564 предлагается присвоить имя основоположника казахского искусства мультипликации, художника, кинорежиссера, профессора Амена Кайдарова.

Проектную улицу А30 предлагается назвать именем известного писателя-драматурга, лауреата Государственной премии РК Оралхана Бокея. В этом году 80-летний юбилей О.Бокея.

Также, по словам С. Есиркепа, предлагается назвать топонимами несколько проектных улиц в Индустриальном парке. В настоящее время, в связи с отсутствием названий у проектных улиц в этом районе, в карту внесены имена Уильяма Шекспира, Леонардо да Винчи и других. Жители считают, что это действительно названия данных улиц. Поэтому было принято решение назвать эти улицы топонимами.

Например:

проектной улице №101 присвоить название ущелья в Актюбинской области – Буйрат;

А139 – название села в Жетысуской области «Актекше»;

А184 – название старого пути кочевий в Карагандинской области и на юго-востоке Каспийского моря «Кендирли»;

А185 – название реки в Карагандинской области «Кенсаз»;

А187 – название населенного пункта в Западно-Казахстанской области и самого крупного нефтегазового месторождения «Карашыганак»;

А206 – название ущелья в Алматинских горах «Кимасар»;

А207 – название горы в Центральном Казахстане «Койтас»;

А208 – название населенных пунктов в Акмолинской, Актюбинской, Жамбылской областях «Тасоткель»;

А344 – название реки в Восточно-Казахстанской области – «Маймекен».

В заключение С.Есиркеп отметил, что имена деятелей, предложенные для наименования улиц, есть в списке «Исторических личностей», предложенном Министерством культуры и спорта для использования в ономастической сфере. Названия населенных пунктов взяты из списка топонимов.