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    Как будут мотивировать молодежь к воинской службе

    9 Февраля 2022, 14:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Вооруженных Силах Казахстана продолжается подготовка к проведению весенней призывной кампании 2022 года. Министерством обороны в рамках реализации поручения Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по повышению мотивации молодежи к воинской службе выработан ряд предложений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Оборонным ведомством предлагается рассмотреть возможность внесения изменений в действующее законодательство. Они касаются социальной поддержки молодых людей призывного возраста и членов их семей.

    В частности, предлагается на период прохождения военнослужащими срочной воинской службы предоставить членам их семей льготы при оплате коммунальных услуг.

    Дополнительной поддержкой для молодых казахстанцев может стать предлагаемая Министерством обороны отсрочка по кредитам на период срочной воинской службы. Военным ведомством предлагается также предусмотреть и другие льготы, в том числе в образовательном секторе.

    Кроме того, в настоящее время в Вооруженных Силах реализуется поручение Главы государства, озвученное в Послании народу Казахстана 1 сентября 2021 года, по получению в период службы солдатами рабочих специальностей, востребованных в реальном секторе экономики.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Социальная поддержка Армия Минобороны РК Вооруженные силы
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