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    Как будут голосовать заболевшие COVID-19 в Карагандинской области

    5 Января 2021, 21:10

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Заболевшие коронавирусной инфекцией смогут принять участие в предстоящих выборах в Мажилис Парламента и маслихаты. Для них определили особый порядок голосования, передает МИА «Казинформ».

    Алгоритм разъяснил главный санитарный врач Карагандинской области - заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Юрий Залыгин.

    «Избиратели, которым предписан режим самоизоляции в связи с прохождением лечения на дому или которые находятся на карантине в связи с КВИ, обязаны уведомить об этом избирательную комиссию. Член избиркома, принимая заявление о голосовании на дому, должен уточнить наличие предписания режима самоизоляции и разъяснить соблюдение мер санитарной безопасности», - рассказал Юрий Залыгин на совещании в областном акимате.

    Для выезда к заболевшим членов Избиркома обеспечат средствами индивидуальной защиты: одноразовыми халатами, масками и перчатками, антисептиком.

    Входить в квартиру или дом члены Избиркома не будут. Голосование пройдёт бесконтактным способом: внутрь дома передадут заявление и бюллетени и получат их назад. После этого бюллетени опустят в переносную урну.

    Члены комиссии должны обязательно продезинфицировать руки и поверхность урны. Маски и перчатки, в которых находились члены Избиркома, подлежат дальнейшей утилизации. Для этого их нужно сразу же снять и положить в закрывающийся контейнер.

    Юрий Залыгин также рассказал, как будет организовано голосование в госпиталях для лечения пациентов с COVID-19.

    Членов избиркомов, приехавших в стационар, должны переодеть в противочумный костюм и обеспечить защитными средствами.

    Контактировать с больными они не будут. В «красную зону» заявления и бюллетени занесут медицинские работники. После завершения голосования урна обеззараживается дезинфицирующим средством и ультрафиолетом.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Коронавирус в РК Выборы-2021
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