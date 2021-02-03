Как будут формировать IT-архитектуру города Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В ходе онлайн-брифинга на площадке Региональной службы коммуникаций Алматы руководитель Управления цифровизации Баян Конирбаев рассказал о планах по формированию IT-архитектуры города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В 2020 году часть задач были нацелены на поиски отечественных поставщиков IT-решений в сферах образования и спорта, а также на определение потребностей в автоматизации сферы жилищно-коммунального хозяйства.

«Согласно целевому плану для сферы образования определены 25 отечественных IT-компаний, 17 образовательных платформ и 8 поставщиков оборудования и программного обеспечения. В сфере спорта - 9 отечественных IT-компаний и 6 образовательных платформ, которые можно адаптировать под задачи спорта. В сфере ЖКХ были выявлены потребности во внедрении единой системы электронного документооборота по всем поставщикам коммунальных услуг, и актуализации данных по собственникам жилья путем интеграции с соответствующими базами данных других ведомств», - отметил Баян Конирбаев.

По реализации концепции «Слышащего государства» планируется оцифровка услуг, предоставляемых офлайн, в частности, для людей с ограниченными возможностями. В 2021-2023 годах предусмотрена модернизация проекта по сбору и обработке открытых запросов от жителей по принципу «все запросы видны всем», включая историю и статус запроса, ответ и ЭЦП-ответственного сотрудника.

Кроме того, среднесрочные инициативы «умного города» предполагают увеличение охвата «умными» счетчиками, внедрение интеллектуальной системы по управлению энергоэффективностью коммунальных сетей, создание «цифрового двойника» города Алматы.

Также принимаются меры по повышению уровня вовлечения населения и бизнеса в процессы цифровой трансформации, взаимодействию с государственными органами, привлечению прямых инвестиций в IT-сектор Алматы, развитию клубов бизнес-ангелов и международного сотрудничества.

Напомним, на ИТ-совете с участием акима Алматы Бакытжана Сагинтаева и главы Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдата Мусина по подведению итогов работы в 2020 году был подписан план формирования ИТ-архитектуры Алматы.