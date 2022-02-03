Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Как будут бороться с необоснованным ростом цен на жилье в РК

    3 Февраля 2022, 13:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Система е-Курылыс позволит бороться с необоснованным ростом цен на жилье. Об этом сообщила пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба, активная цифровизация строительной отрасли Казахстана направлена на исключение возможности завышения стоимости строительных объектов и обеспечение большей прозрачности в такой сфере экономики. Включение современных IT-решений позволит эффективнее бороться с необоснованным ростом цен на жилье и позитивно отразится на качестве строительных работ, которое иногда вызывает недовольство граждан.

    «Сама система е-Курылыс, в первую очередь, ее основа – это проектно-сметная документация. То есть, туда закачивается проектно-сметная документация, которая прошла экспертизу. Она будет апробирована на государственных объектах. Поскольку на гособъектах появляется «потолок» сметной стоимости, то есть, предельная стоимость самого строительства, эта система никак не позволит превысить предусмотренную смету», – говорит заместитель председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунальному хозяйству Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Алмаз Идырысов.

    Система позволяет оцифровать и контролировать в онлайн-режиме процессы на всех этапах – от рытья котлована до ввода в эксплуатацию. Эта система обеспечивает соблюдение всех нормативов, регламентирующих технологические процессы в строительстве.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Жилье Цены и тарифы Видео Цифровой Казахстан МИИР РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Почему программа льготного автокредитования направлена ​​на обновление автобусного парка
    Ежегодно 700 автобусов будут обновлять в рамках льготного автокредитования в Казахстане
    Почему в Казахстане запустили кредитование автобусов вместо автокредитования
    Пассажирские автобусы будут приобретаться в Казахстане по программе льготного автокредитования
    Популярное
    1 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии