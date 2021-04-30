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    Как будут бороться с коррупцией в Минздраве

    30 Апреля 2021, 14:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о проводимой в ведомстве работе по минимизации коррупционных рисков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В последнее время очень много говорится о коррупции в организациях здравоохранения. В этой связи, нами был организован внешний анализ коррупционных рисков в деятельности Министерства здравоохранения, Фонда социального медицинского страхования и СК-Фармация. Совместно с Агентством РК по противодействию коррупции разработана Дорожная карта по недопущению коррупционных рисков в сфере здравоохранения», - сказал Алексей Цой на отчетной встрече с населением.

    Он напомнил, что для борьбы с коррупцией в системе здравоохранения создан проектный офис «Адалдық алаңы».

    Задачами проектного офиса являются искоренение бытовой коррупции и создание комфортных условий в медицинских организациях; мониторинг коррупционных рисков по лекарственному обеспечению населения и медицинских организаций; обеспечение сотрудничества с гражданским обществом на принципах открытости, транспарентности и подотчетности.

    «Кроме того, проектным офисом ведется активная работа с региональными управлениями здравоохранения. Рассмотрено 857 тысяч обращений физических лиц, поступивших в министерство по всем каналам связи», - заключил министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Коррупция Минздрав РК
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