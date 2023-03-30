Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.01 eur/kzt 485.59

    rub/kzt 5.36 cny/kzt 64.79
Прогноз погоды
Астана+11+13℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Как будут бороться с дефицитом воды в Астане, рассказал аким

    30 Марта 2023, 12:59

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким Астаны Женис Касымбек сообщил о запланированных мерах касательно нивелирования дефицита воды в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Темпы роста города достаточно серьезные, особенно в последние 2-3 года. Количество жителей города, особенно в строительный период, достигает 1,5 млн человек, в городе официально прописаны 1,3 млн, ежегодный прирост составляет 70-80 тысяч, следовательно, инженерная инфраструктура не поспевает», - сказал Женис Касымбек после встречи с предпринимателями в столице.

    По его словам, строительство дополнительной насосно-фильтровальной станции завершится уже летом и это поможет решить проблему.

    «Строится третья насосно-фильтровальная станция, строительство будет полностью завершено в августе. Первый этап завершится в конце мая-начале июня. Мы дополнительно дадим городу около 100 тысяч кубометров воды в час. Дефицит составляет сейчас около 30 тысяч кубометров. Эта станция нам закроет дефицит на ближайшие несколько лет. Параллельно мы планируем до конца года начать строительство четвертой аналогичной станции», - добавил аким.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана ЖКХ Вода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Вечер премьер состоится в «Астана Балет»
    На новые формы управления перешла треть многоэтажек Петропавловска
    Аким столицы рассказал, как решаются вопросы воды и тепла
    Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
    Популярное
    1 Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
    2 Строительство дороги между Кентау и аэропортом Туркестана завершат до конца года
    3 Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову
    4 25 призывников из ВКО отправятся служить в Актау
    5 Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю
    Новости партнеров