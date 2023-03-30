Как будут бороться с дефицитом воды в Астане, рассказал аким

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким Астаны Женис Касымбек сообщил о запланированных мерах касательно нивелирования дефицита воды в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Темпы роста города достаточно серьезные, особенно в последние 2-3 года. Количество жителей города, особенно в строительный период, достигает 1,5 млн человек, в городе официально прописаны 1,3 млн, ежегодный прирост составляет 70-80 тысяч, следовательно, инженерная инфраструктура не поспевает», - сказал Женис Касымбек после встречи с предпринимателями в столице.

По его словам, строительство дополнительной насосно-фильтровальной станции завершится уже летом и это поможет решить проблему.

«Строится третья насосно-фильтровальная станция, строительство будет полностью завершено в августе. Первый этап завершится в конце мая-начале июня. Мы дополнительно дадим городу около 100 тысяч кубометров воды в час. Дефицит составляет сейчас около 30 тысяч кубометров. Эта станция нам закроет дефицит на ближайшие несколько лет. Параллельно мы планируем до конца года начать строительство четвертой аналогичной станции», - добавил аким.



