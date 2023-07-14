Как будет выглядеть набережная озера Сайран в Алматы после реконструкции

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В этом году в Алматы планируют начать благоустройство территории вокруг водохранилища Сайран. В акимате города представили эскизы проекта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Управлением экологии и окружающей среды запланирована реализация проекта по благоустройству территории вокруг водохранилища Сайран. Разработан проект, получен положительный результат экспертизы. Проект планируется начать в текущем году», - сообщили в акимате.

Сообщается, что до начала проектных работ было проведено широкое обсуждение с жителями прилегающих районов. Результаты общественного обсуждения послужили основой технического задания к проекту.

Реализация проекта согласно документации планируется в течение двух лет. Основная задача - создание современного общественного пространства общего пользования с пляжными зонами и зонами активного отдыха, пешеходной и спортивной инфраструктуры на территории, прилегающей к водохранилищу Сайран.

После реконструкции движение по парку на автомашинах будет запрещено, за исключением улиц Варламова и Садовникова. Планируется открыть специально обустроенные пляжные зоны, их свыше 2500 квадратных метров на каждом берегу, предусмотрены зоны для спорта и активных игр.

С северной части понтонный переход свяжет две набережные – восточную и западную перед башенным водосбросом. Теперь отдыхающим не нужно будет покидать парковую зону и выходить на узкий шумный тротуар вдоль проезжей части, чтобы перейти на другой берег.

С юга существующий мост расположен ближе к проспекту Абая, маршрут вокруг озера по нему более сложный и длинный (3,5 км), с подъемами, проходит в стороне от основных зон отдыха и активностей парка. Он остается прежним, однако для комфортных прогулок у воды южный понтонный переход соединит два берега в верхней части озера. Сама прогулка по плавающим переходам станет приятным дополнением к активностям парка.

Для создания вокруг водохранилища единого паркового пространства, для защиты парковой территории от шума и загазованности загруженной магистрали города со стороны проспекта Толе би будет создан лесомассив. Вид на озеро останется открытым на западном и восточном входах и на башенном водосбросе с его существующей конструкцией обзорного балкона.

Ранее, с февраля по май 2023 года, были проведены работы по механической очистке дна водохранилища Сайран от ила, камыша и мусора. Вывезено 142 тысячи кубометров иловых отложений, 28 тонн мусора. Заполнять водохранилище водой в этом году не планируется.