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    Как будет уплачиваться ИПН с изъятых пенсионных накоплений

    12 Февраля 2021, 14:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет государственных доходов МФ РК разъяснил порядок налогообложения при использовании части пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий, оплату дорогостоящего лечения. Для этих целей предусмотрен отдельный порядок налогообложения единовременных пенсионных выплат, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета.

    Удержание суммы ИПН производится АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ) на основании заявления об удержании ИПН одним из двух способов по выбору физического лица:

    1) единовременно - при переводе ЕНПФ уполномоченному оператору;

    2) ежемесячно равными долями в течение не более 16 лет по установленному ЕНПФ графику (со следующего месяца, в котором начато перечисление пенсии).

    Например:

    сумма пенсионных накоплений на ИПС вкладчика = 8 500 000 тенге; порог достаточности = 3 500 000 тенге; единовременная пенсионная выплата = 5 000 000 тенге (8 500 000 -3 500 000).

    1 способ удержания ИПН

    сумма исчисленного ИПН = 5 000 000 (в полном объеме) * 10%= 500 000 тенге; сумма ИПН к удержанию и перечислению в бюджет = 500 000 тенге; сумма дохода в виде единовременной пенсионной выплаты = 4 500 000 тенге (5 000 000 – 500 000).

    2 способ удержания ИПН

    сумма исчисленного ИПН = 5 000 000 (в полном объеме) * 10%= 500 000 тенге; сумма дохода в виде единовременной пенсионной выплаты = 5 000 000 тенге. ИПН будет удержан с пенсии.

    «При выборе второго способа удержания ИПН (с отсрочкой при перечислении пенсии) установлены отдельные положения по удержанию ИПН по случаям, произошедшим после получения отсрочки:

    - при выезде на постоянное место жительства за пределы РК - единовременно с суммы пенсионной выплаты;

    - при переводе сумм пенсионных накоплений в страховые организации - единовременно с суммы пенсионной выплаты;

    - в случае смерти – единовременно с унаследованных наследниками пенсионных накоплений», - дополнили в КГД.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Минфин РК ЕНПФ Общество Налоги
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