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Как будет создаваться Агентство по стратегическому планированию и реформам

4 Сентября 2020 11:19
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Как будет создаваться Агентство по стратегическому планированию и реформам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как будет создаваться Агентство по стратегическому планированию и реформам при Президенте, рассказал первый заместитель Премьер-Министра РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Агентство по стратегическому планированию и реформам при Президенте будет создаваться за счет перераспределения функций, то есть передачи отдельных функций от Министерства национальной экономики в это Агентство. Это функции по вопросам стратегического планирования, отдельные вопросы по госуправлению и вопросы развития государственной статистики», - пояснил заместитель Премьер-Министра, отвечая на вопросы журналистов в ходе онлайн-брифинга в Правительстве.

Алихан Смаилов уточнил, что финансирование деятельности этого Агентства будет за счет перераспределения существующих расходов на выполнение указанных функций.

«Будет составлен разделительный баланс, и он будет учтен при уточнении бюджета текущего года и формировании республиканского бюджета на следующие три года в рамках законопроекта, который сейчас в Мажилисе», - отметил А.Смаилов.

Напомним, выступая с ежегодным Посланием, Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил создать Агентство по стратегическому планированию и реформам.


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#Правительство РК   #Нур-Султан  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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