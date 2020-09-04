Как будет создаваться Агентство по стратегическому планированию и реформам
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как будет создаваться Агентство по стратегическому планированию и реформам при Президенте, рассказал первый заместитель Премьер-Министра РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Агентство по стратегическому планированию и реформам при Президенте будет создаваться за счет перераспределения функций, то есть передачи отдельных функций от Министерства национальной экономики в это Агентство. Это функции по вопросам стратегического планирования, отдельные вопросы по госуправлению и вопросы развития государственной статистики», - пояснил заместитель Премьер-Министра, отвечая на вопросы журналистов в ходе онлайн-брифинга в Правительстве.
Алихан Смаилов уточнил, что финансирование деятельности этого Агентства будет за счет перераспределения существующих расходов на выполнение указанных функций.
«Будет составлен разделительный баланс, и он будет учтен при уточнении бюджета текущего года и формировании республиканского бюджета на следующие три года в рамках законопроекта, который сейчас в Мажилисе», - отметил А.Смаилов.
Напомним, выступая с ежегодным Посланием, Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил создать Агентство по стратегическому планированию и реформам.
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