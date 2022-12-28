Как будет регулироваться экспорт семян подсолнечника, пояснил глава Минторговли РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В последнее время в СМИ активно обсуждается тема предстоящего ввода экспортной таможенной пошлины на вывоз семян подсолнечника. Есть недопонимание будущего механизма регулирования экспортных потоков этого сырья. На днях Министерство торговли и интеграции организовало обсуждения на эту тему со всеми заинтересованными участниками рынка. В связи с этим, заместитель Премьер-Министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин на своей странице в Facebook прояснил суть действия и задачи будущих инструментов регулирования экспортных потоков подсолнечника – экспортной таможенной пошлины (ЭТП) и тарифной квоты, передает МИА «Казинформ».

«Первое. никаких ограничений на объемы вывоза семян подсолнечника на экспорт нет и с вводом в действие экспортной пошлины не будет, - написал глава Минторговли. - Действовавшие с сентября 2021-го и по сентябрь 2022 года квоты на вывоз подсолнечника завершены. В январе – октябре 2022 года экспортировано 222,5 тыс. тонн, в том числе внутри квоты - 140 тыс. тонн, что на 76% больше уровня аналогичного периода 2021 года (126,4 тыс. т).

В результате действия квот с января по ноябрь 2022 года, по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, производство подсолнечного масла в стране увеличилось на 67%. экспортировано 204,8 тыс. тонн подсолнечного масла, что в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. На это повлиял ввод в строй новых масложировых предприятий в 2021/22 годах (Qazaq Astyq Group, Бота-2015, Алтын Шыгыс и другие). Таким образом, благодаря действию квот мы сохранили среднегодовой объем экспорта семечки как сырья и увеличили объем экспорта нерафинированного масла.

Применение экспортной пошлины - это мера, позволяющая, во-первых, сохранить среднегодовой уровень объема экспорта подсолнечника, во-вторых, сдержать чрезмерный объем вывоза сырья из страны в условиях высокого спроса и роста цен на мировых рынках, и в-третьих - содействовать развитию собственной переработки, производству и экспорту продукции с добавленной стоимостью. При этом доходы от взимания экспортной пошлины будут направлены в бюджет страны, из которого субсидируются те же сельхозтоваропроизводители. Проект приказа об ЭТП сейчас находится на публичных обсуждениях, ориентировочный ввод в действие – начало 2023 года. Ввод ЭТП не предусматривает ограничений на объемы экспор».

Второе. По словам главы Минторговли, после экспортной пошлины будет введена тарифная квота.

«Ввод тарифной квоты означает, что определенный объем семян подсолнечника на экспорт будет отправляться беспошлинно, а все, что сверх – с пошлиной. Предварительный размер квоты - на уровне среднего объема экспорта за предыдущие годы.

На первом этапе, при вводе в действие ЭТП, ею будет облагаться весь вывозимый на экспорт объем семян. На втором этапе, после ввода тарифной квоты, пошлиной будет облагаться только объем, вывозимый сверх установленного. Размер таможенной пошлины - 20%, но не менее 100 евро за тонну. При расчете ЭТП учитывались наши тарифные обязательства, внутренние и экспортные цены. Таможенная пошлина будет действовать на вывоз подсолнечника в страны дальнего зарубежья и СНГ. В отношении стран ЕАЭС, в соответствии с Договором о ЕАЭС, распространяться не будет. Механизм распределения квоты и ее объемы сейчас обсуждается совместно с заинтересованными государственными органами, производителями и переработчиками.

Таким образом, тарифная квота позволит, во-первых, беспошлинно экспортировать семена подсолнечника в исторически сложившихся объемах, во-вторых - сдержать отток сырья и не допустить рост цен на растительное масло на внутреннем рынке», - пояснил Серик Жумангарин.

Третье. Как пишет министр, крупнейшие экспортеры мира поставляют нерафинированное масло.

«Были вопросы, что в стране мало заводов, занимающихся рафинированием подсолнечного масла, на экспорт в основном идет в сыром виде, а это продукт низкого передела. Мы рассматривали и эту сторону вопроса, изучали мировой опыт. Крупнейшие экспортеры мира поставляют растительное масло в основном в сыром виде: Аргентина, Россия - 80/20%, Украина – 90/10%, это в соотношении сырое к рафинированному, Казахстан - 68/32%. Тем не менее, Правительство заинтересовано в дальнейшем увеличении объемов глубокой переработки растительного масла», - написал глава Минторговли.

Серик Жумангарин также ответил на вопрос, кто получит выгоду от ввода пошлины.

«Со стороны производителей во время недавней встречи прозвучало немало предложений. Одно из основных – пошлина должна возвращаться производителям семечек в виде субсидий за сдачу сырья для внутренней переработки. Таким образом, производители не останутся в убытке, а переработчики получат удешевленное сырье для производства растительного масла. Но самое главное –все хотят честных правил игры, чтобы субсидии не превратились в инструмент манипуляций.

Производство подсолнечника и растительного масла – перспективный бизнес с хорошей экономикой. В Казахстане увеличиваются площади посева масличных культур, за последние пять лет - в 1,4 раза, и сейчас составляют 3 463,4 тысячи га. Растут объемы урожая, на конец ноября этого года только подсолнечника собрано 1,1 млн тонн (на 148 тыс. тонн больше чем в 2021).

Государственная задача, как я уже говорил – поддерживать отечественного производителя для создания продуктов с высокой добавленной стоимостью. Мы не сможем это сделать без производителей и переработчиков, поэтому вместе должны прийти к единому решению. Все нюансы и участие государства в этом вопросе мы готовы обсуждать и далее, на заседаниях Межведомственной комиссии и участия в международных экономических организациях (МВК). МВК – это коллегиальный орган, который принимает решения об одобрении введения пошлин и тарифных квот. Его постоянным членом является НПП «Атамекен», к участию приглашаются отраслевые ассоциации», - пояснил министр.

Пятое. По словам министра торговли и интеграции РК, стоимость растительного масла с завода будет зафиксирована на уровне в 750 тенге за литр.

«Сегодня Министерство сельского хозяйства подготовило проект плана действий, где указана фиксированная цена на реализацию подсолнечного масла на условиях поставки Франко-Завод: нерафинированное – не более 590 тенге/л; рафинированное – не более 750 тенге/л. Данные параметры установлены с учетом себестоимости производства товара, в том числе, текущих цен на энергоносители, ГСМ, комплектующие, услуги. Также документ предусматривает прямые поставки производителей подсолнечного масла в торговые сети, при условиях размера вознаграждения не более 10%. Это будет достаточно жесткий документ, содержащий ответственность за несоблюдение предусмотренных обязательств со стороны производителей и торговых сетей», - заключил Серик Жумангарин.





Фото: facebook.com/ Серик Жумангарин



