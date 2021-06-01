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    Как будет развиваться Туркестанская область, рассказали на заседании Правительства

    1 Июня 2021, 10:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев представил проект Комплексного плана социально-экономического развития Туркестанской области на 2021-2025 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Представляем проект Комплексного плана социально-экономического развития Туркестанской области на 2021-2025 годы. Министерством совместно с госорганами была проведена работа по отбору проектов с высоким потенциалом прямых и косвенных эффектов на социально-экономическое развитие региона и создание постоянных рабочих мест», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.

    По его словам, Комплексный план состоит из 142 мероприятий, предусматривающих реализацию инвестиционных проектов, развитие транспортной и инженерно-коммуникационной инфраструктуры, социальной сферы, туризма, а также обеспечение общественного правопорядка.

    «На реализацию Плана в целом необходимо 3,6 трлн. тенге, в том числе из РБ – 530,6 млрд. тенге, МБ – 348,5 млрд. тенге, частные инвестиции – 2,7 трлн. тенге», - заключил министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Туркестанская область Туризм Экономика Общество
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