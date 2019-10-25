Как будет развиваться сотрудничество Казахстана и Беларуси

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев рассказал о планах развития сотрудничества между Казахстаном и Беларусью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прошедший вчера в Нур-Султане казахстанско-белорусский бизнес-форум придаст новый импульс продвижению деловых связей. По итогам форума был заключен целый ряд соглашений. Значительная роль в развитии двусторонних отношений отводится транзитно-транспортному взаимодействию. Если Казахстан – это ворота в Азию, то Беларусь – это мост в Европу. Недаром наши страны являются частью глобальной инициативы «Один пояс, один путь», реализация которой придаст новый импульс нашим торгово-экономическим связям», - сказал Касым-Жомарт Токаев на брифинге в Акорде.

«Сегодня в этой области успешно работает объединенная транспортно-логистическая компания, где Казахстан и Беларусь являются акционерами. В результате ее деятельности за последние три года контейнерные железно-дорожные перевозки через Казахстан и Беларусь по направлению в Китай и Европу увеличились почти в 6,5 раз. Необходимо и далее наращивать наше взаимодействие, используя все имеющиеся возможности. Актуальной темой сегодняшнего дня является развитие ИТ-сферы», - добавил Президент РК.

Глава государства напомнил, что на базе инфраструктуры ЭКСПО-2017 создан международный технопарк ИТ-стартапов «Astana Hub», открыт ИТ-университет.

«Большой интерес для белорусских коллег, думаю представит международный финансовый центр «Астана», функционирующий согласно английскому праву. Это уникальный для постсоветского и всего евразийского пространства финансовый институт, имеющий конституционный статус. С учетом наработанного опыта с обеих сторон мы договорились проработать вопрос реализации ряда совместных проектов. Мы намерены активно развивать экономические связи между регионами наших стран», - отметил Касым-Жомарт Токаев .

Для этого, по его словам, предложено рассмотреть вопрос проведения форума межрегионального сотрудничества.

«Уверен, наше сотрудничество на уровне регионов также будет успешным и плодотворным, поскольку Казахстан и Беларусь уже имеют хороший опыт подобного взаимодействия с другими государствами», - заключил Глава государства .