Как будет развиваться Костанайская область в 2023 году

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Прогноз социально-экономического развития Костанайской области озвучили в областном управлении экономики и бюджетного планирования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этом году в регионе намерены обеспечить рост экономики не менее 2 %.

«Для этого необходимо обеспечить рост в реальном секторе экономики, в том числе в обрабатывающей промышленности не менее 5,0 %, строительстве – 5,1 %, исходя из того, что в текущем году слишком высокая база, в сельском хозяйстве – 1,5 %, торговле – 2,0 %, транспорте – до 1,5 %»,- озвучила данные руководитель ведомства Гульбарам Мусагазина.

Согласно предварительным планам, в этом году в области будет создано около 11 тысяч новых рабочих мест, введено в эксплуатацию 462,4 тысячи кв. м жилья и обеспечено жильем не менее 3,5 тысячи семей ежегодно.

Кроме этого, планируется реализовать семь индустриальных проектов на 116,1 млрд тенге, увеличить объем инвестиций в основной капитал до 435 млн тенге. Среди приоритетных задач – достичь доли дорог, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии – 87 % и увеличение доступа сельского населения к качественной питьевой воде до 84,5 %. Сейчас этот показатель равен 76,1 %.

Ранее сообщалось о том, как Костанайская область завершила 2022 год и какие задачи ставит в 2023 году.



