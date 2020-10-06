Как будет развиваться кооперация в АПК – министр Сапархан Омаров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О том, как будет развиваться кооперация в агропромышленном комплексе, рассказал министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров в ходе онлайн-брифинга Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министр отметил, что в Послании народу Казахстана Глава государства поставил ряд задач по развитию АПК, в том числе по стимулированию кооперации на селе.

«Сейчас основной упор делается на вертикально интегрированную якорную кооперацию, и это правильно. Без взаимодействия с крупными перерабатывающими предприятиями мелким разрозненным хозяйствам будет тяжело развиваться. Поэтому, одновременно с якорной, вертикальной, кооперацией надо развивать и горизонтальную, когда мелкие фермеры и личные подсобные хозяйства кооперируются между собой. Для стимулирования развития кооперации действуют меры господдержки в виде приоритетности и повышенных нормативов в инвестсубсидировании. В рамках Правил субсидирования животноводства предусмотрено удешевление стоимости заготовленного сельскохозяйственного сырья. Также действует специальный налоговый режим для сельскохозяйственных кооперативов, предусматривающий 70-процентную льготу по всем налогам. В рамках госпрограммы «Енбек» осуществляется кредитование кооперативов через АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» по ставке 6% на срок до 7 лет», – сказал С.Омаров.

Министр сообщил, что, по данным статистики по состоянию на 1 июля в стране зарегистрировано 2 906 сельскохозяйственных кооперативов. Эти кооперативы объединяют около 52 тыс. членов, в том числе юридические лица, крестьянско-фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели и личные подсобные хозяйства.

«Кроме этого, в целях стимулирования кооперации Проектным офисом Правительства совместно с проектом «Ел Үміті» Фонда Первого Президента создана группа Агролидеров, которые совместно с Министерством сельского хозяйства прорабатывают различные модели кооперативов и мер поддержки по ним с учетом отраслевой и региональной специфики.