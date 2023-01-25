Как будет развиваться Алматы - представлен генплан города до 2040 года

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы начались общественные обсуждения нового генерального плана города до 2040 года. В первый день проект стратегического документа обсудили с участием экспертов, представителей общественности и акимов всех районов мегаполиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Действующий генеральный план был утвержден более 20 лет назад – в 2002 году, и не учитывал рост потребностей города. За это время площадь города выросла более чем вдвое – с 33 тысяч до 70 тысяч гектаров, а население увеличилось до 2,1 млн человек.

Разработка нового генерального плана тесно связана с программой развития города Алматы до 2025 года и среднесрочными перспективами до 2030 года. Основные цели генерального плана – это создание комфортной городской среды и повышение качества жизни во всех районах Алматы.

Новый генеральный план задает вектор развития Алматы с учетом опыта и практик ведущих городов мира для формирования гармоничного мегаполиса, наиболее эффективно связанного с агломерацией, привлекательного и комфортного места для жизни, работы, досуга горожан и гостей города. Для достижения этой цели в Алматы планируется развитие 5 новых полицентров.

На этапе планирования предусмотрена вся необходимая жилая, социальная, инженерная, транспортная, цифровая, коммерческая и рекреационная инфраструктура. Благодаря этому полицентры станут компактными и комфортными районами проживания, центрами деловой и общественной активности, создадут основу для роста и «выравнивания» благосостояния горожан. Внимание будет уделено и историческому центру, культурное и историческое значение которого будет сохранено, при этом, проведена программа ревитализации микрорайонов, построенных в советский период.

Ожидается, что увеличение транспортной связанности по направлениям «север – юг, «восток – запад», а также рост количества и качества выделенных полос для общественного транспорта приведут к увеличению ежедневных поездок на общественном транспорте в 1,6 раз – до 2,3 млн.

По прогнозам разработчиков генерального плана, к 2030 году численность населения Алматы составит 2,5 млн, к 2040 году – 3 млн, к 2050 году – 3,6 млн человек. Население мегаполиса преимущественно растет за счет механического прироста – на 60% и за счет естественного прироста на 40%.

Разработчик генплана Тамара Залогина заметила, что для обеспечения такого количества населения до 2040 года необходимо построить 45,6 млн квадратных метров жилья.

Проектное расселение населения города Алматы общей численностью 3 млн человек на 2040 год складывается следующим образом: 1,3 млн человек (44,6%) будут проживать в Юго-Западной планировочной зоне, 0,5 млн человек (18,1%) расселятся в Центральной планировочной зоне и 0,45 млн человек (15,2%) – в Восточной планировочной зоне.

Тамара Залогина также сообщила, что в программе развития Алматы для удобства жителей и развития бизнеса в разработке мастер-планов будут учитываться квартальная застройка на примере исторического центра города с сеткой улиц длиной 120-140 метров и 100% обеспеченность жителей каждого полицентра социальной, транспортной, рекреационной инфраструктурой, а также рабочими местами.

«Для этого в генеральном плане запланировано обеспечение алматинцев социальной инфраструктурой в шаговой доступности, а именно строительство 335 детских садов, 188 школ и 12 пристроек к существующим школам, 65 поликлиник и трех больниц, 33 физкультурно-оздоровительных комплексов», - сообщила она.

Таким образом, к 2040 году на территории Алматы будет насчитываться 33,1 млн квадратных метров общей площади учреждений общественного обслуживания города, что составляет 37 % от общего объема жилого фонда на этот период.

Наибольший объем общей площади учреждений обслуживания составляют административно-деловые, общественные учреждения, вузы и сузы – 8,643 млн общей площади, учреждения образования – 6,6 млн квадратных метров и предприятия торговли, общественного питания и гостиничного бизнеса – 6,6 тысячи квадратных метров.

В период 2020-2040 годов на территории города Алматы будет построено 9,7 млн квадратных метров общей площади объектов общественного обслуживания населения, или 21,3% от объема нового жилищного строительства в этот период.

Наибольший объем нового строительства составят социально-значимые объекты - учреждения образования, а также объекты общегородского значения – больницы, поликлиники, спортивно-физкультурные организации и учреждения культуры.

«Для реализации первой очереди проектных предложений по генеральному плану на период до 2030 года необходимо инвестировать 1 триллион 391 млрд тенге в развитие социальной инфраструктуры. Значительный объем инвестиций (46,6 %) необходим для развития школьного и дошкольного образования, и развития учреждений здравоохранения (27,3 %). Дома-интернаты, спортивные сооружения потребуют 9% всего объема инвестиций», - сказала Тамара Залогина.

В настоящее время проект генерального плана Алматы до 2040 года прошел процедуру согласования с государственными органами и коммунальными службами города и направлен на рассмотрение экспертной комиссии, созданной приказом Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан. Получены замечания экспертов и локальные заключения по некоторым разделам.

Урбанист, генеральный директор ТОО «НИИ «Алматыгенплан» Асхат Садуов отметил, что в документ будут внесены некоторые изменения после обсуждения с экспертами и общественностью. Будет создан реестр всех предложений.

«После того, как мы внесем необходимые корректировки, проект будет отправлен на государственную экспертизу. После комплексной экспертизы мы проект должны согласовать с центральными государственными органами. Что касается сроков, если говорить амбициозно, то мы хотим в течение двух месяцев согласовать проект. Думаю, к маю уже могут принять новый генплан», - ответил Асхат Садуов.

Всего в первый день общественных обсуждений экспертами и представителями общественности озвучен ряд предложений и замечаний, следующая встреча состоится 26 января. В третий день – 27 января – планируется провести обсуждения с участием жителей всех восьми районов города.

Фото акимата Алматы

