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    Как будет работать в новом семестре вуз СКО

    19 Января 2021, 01:06

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области Kozybayev University переходит на смешанный формат обучения с 25 января, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как будет работать вуз в новом семестре, в социальных сетях рассказал и.о. председателя правления-ректора Ербол Исакаев. Он сообщил, что более 1,4 тысячи первокурсников вернутся в аудитории вуза. Учиться они будут в смешанном формате. Лекции будут проходить в режиме онлайн, семинарские, практические и лабораторные – в штатном. Все требования санэпиднорм – масочный режим, наполняемость аудиторий не более 40% и прочее – вуз готовы выполнить.

    «Предусмотрен скользящий график перемен, чтобы студенты из разных групп не пересекались. Социальная дистанция – не менее двух метров между сидящими за соседней партой, в лабораториях – пять квадратных метров на одного человека. Все корпуса оснащены дезинфицирующими коридорами, санитайзерами», - написал Е. Исакаев.

    На смешанный формат перейдут вторые и третьи курсы бакалавриата по таким направлениям как физическая культура, искусство, естественные науки, математика и статистика, инженерная, обрабатывающая и строительная отрасли, сельское хозяйство, услуги, здравоохранение. Остальные студенты продолжат обучение дистанционно.

    Преддипломная и профессиональная практики четверокурсников будут проходить онлайн либо очно, в зависимости от направления подготовки.

    «У магистрантов первого курса обучение в весеннем семестре будет организовано по смешанному типу или дистанционно, в зависимости от специальности. Научно-исследовательская работа у выпускных курсов магистратуры и всех докторантов будет проводиться очно. Наши общежития будут принимать студентов с 50% наполняемостью, согласно санитарно-эпидемиологическому режиму», - сообщил Е.Исакаев.

    Олеся Жуковень

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Образование Вузы Здравоохранение Коронавирус в РК
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