Как будет работать уполномоченный по правам ребенка в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – На прошедшей в Кокшетау диалоговой площадке недавно назначенная в Акмолинской области уполномоченная по правам ребенка Асем Асаинова поделилась тем, как будет вести свою работу в регионе. Девушка возглавляет также центр социально-психологической, правовой поддержки несовершеннолетних «Шанс» по Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В мою компетенцию, как уполномоченного по правам ребенка в целях обеспечения защиты их прав и законных интересов буду входить следующие направления. Первое - рассмотрение обращений, касающиеся нарушения прав, свобод и законных интересов ребёнка, жалоб на решения или действия государственных центральных и местных исполнительных органов и организаций, предприятий, их должностных лиц, нарушающих права, свободы и законные интересы ребёнка. Второе - оказание содействия беспрепятственной реализации и восстановлению нарушенных прав, свобод и законных интересов ребёнка. Третье - выработка рекомендаций по совершенствованию законодательства Республики Казахстан. Четвертое - посещение организаций систем образования, здравоохранения и социальной защиты населения, обороны, культуры и спорта, а также учреждений уголовно-исполнительной системы, где содержатся несовершеннолетние. Пятое - поддержка детей с особыми образовательными потребностями, детей-сирот, детей в конфликте с законом», - пояснила А. Асаинова.

Спикер выразила слова благодарности НПО, экспертам в области здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и спорта, а также предпринимателям, помогающим в работе по защите прав детей.

«Нам нужно не только говорить о проблемах, нам нужно их шаг за шагом решать! А для этого есть только один путь – анализировать, разбираться в причинах, делать выводы и предпринимать всё для того, чтобы улучшать жизнь детей, а значит – их родителей, бабушек и дедушек, всех граждан Казахстана», - отметила А. Асаинова.

Спикер также добавила, что ее работа в центре «Шанс» очень тесно связана с тем, чем занимается уполномоченный по правам ребенка.

«Мы специализируемся по защите прав несовершеннолетних детей, тесно сотрудничаем с государственными правоохранительными органами, органами опеки и попечительства, с полицией - для того, чтобы выявить неблагополучные семьи, чтобы можно было оказать им помощь. Все обследования проводим очень глубоко, по максимуму делаем так, чтобы дети остались в своей семье. Но случаи бывают разные. Бывает, что детям лучше находиться вне своей семьи, так как на их жизнь пагубно влияют родители», - заключила она.

Всего на сегодняшний день в Акмолинской области проживает 229 тыс. 548 детей, из них 3210 инвалидов.

Ранее сообщалось, что в Акмолинской области назначен уполномоченный по правам ребенка. Им стала руководитель центра социально-психологической, правовой поддержки несовершеннолетних «Шанс» по Акмолинской области Асем Асаинова.



