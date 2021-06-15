Как будет работать система пропуска «Ashyq» на столичном вокзале

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 17 июня в столице на железнодорожном вокзальном комплексе «Нурлы жол» будет внедрен проект «Ashyq». Менеджер вокзального комплекса Батырхан Абдикарим рассказал, как будет работать система пропуска, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Казахстана с 17 июня на железнодорожном вокзальном комплексе «Нурлы жол» внедряется проект Ashyq. Пассажиров будут пропускать только по этой системе. При входе пассажиру необходимо отсканировать QR-код посредством мобильного приложения Ashyq или Kaspi.kz, Homebank, Aity. При отсутствии приложения или смартфона у пассажира, на входе нужно предъявить ИИН сотруднику вокзального комплекса», - отметил Батырхан Абдикарим.
Для соблюдения дистанции между пассажирами сотрудниками вокзального комплекса пассажиропоток будет распределяться по входам.
Как сообщили в пресс-службе АО «НК «Қазақстан темір жолы», д ля возврата неиспользованных проездных документов (билетов) пассажирам необходимо:
1. Посредством мобильного приложения WhatsApp на номер телефона указанный на сайте bilet.railways.kz (+7 707 270 36 64) направить для сдачи мест фото/скриншот проездного документа (билета); фото/скриншот статуса с приложения «Ashyq»; фото документа, подтверждающего личность (паспорт / удостоверение/свидетельство о рождении и т.д.).
2. В течение 6-ти месяцев (с даты отправления поезда), подойти к любой билетной кассе АО «Пассажирские перевозки» с оригиналом документа, подтверждающего личность пассажира, и написать заявление для возврата за неиспользованные проездные документы (при условии исполнения пункта 1).
Сумма возврата за неиспользованные проездные документы (билеты) производится в соответствии с Правилами перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений железнодорожным транспортом, утвержденными приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года №545.