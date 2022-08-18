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    Как будет работать программа «Артспорт»

    18 Августа 2022 18:19

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Казахстанские дети продолжат бесплатно заниматься спортом и творчеством по программе «Артспорт». При этом для улучшения условий занятий и совершенствования самой программы в нее будут внесены изменения. Министр культуры и спорта Даурен Абаев заявил об этом, отвечая на вопросы жителей Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    В настоящее время ведется интеграция платформы программы с Национальной образовательной базой данных (НОБД).

    «Это делается для того, чтобы не было приписок, чтобы в секциях не числились так называемые «мертвые души». Будут усилены требования к поставщикам услуг: помещения, где дети занимаются спортом или творчеством, должны соответствовать нормам. Это санитарное состояние, противопожарная безопасность, видеонаблюдение, оснащение спортивным и прочим инвентарем. Будет утвержден минимальный возраст детей для начала тренировок в зависимости от вида спорта», - сказал министр Даурен Абаев.

    Стоит отметить, что поставщики и родители выразили благодарность министру за возможность совместной работы в ходе разработки требований и вручили поделки, сделанные руками детей.

    Также в рамках встречи, которая состоялась в городе Конаев, были обсуждены вопросы повышения зарплат, подготовки кадров в сфере туризма, присвоения спортивных разрядов и др.
    #Алматинская область #Минкультуры #Общество #Даурен Абаев #Конаев
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