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    Как будет работать общественный транспорт в новогодние выходные в Астане

    30 Декабря 2022, 14:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В честь наступления Нового года казахстанцы отдохнут четыре дня. В CTS рассказали, как в эти дни в Астане будут курсировать автобусы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    В целях обеспечения оптимального уровня транспортного обслуживания, в праздничные дни общественный транспорт столицы будет курсировать следующим образом:

    1 января 2023 года – расписание выходного дня.

    В этот день выход всех городских маршрутов и пригородных №303, 304, 306, 307, 320, 323, 326 осуществляется до 10:00 утра через 1 график. После 10 часов движение будет по штатному расписанию.

    Пригородные маршруты - №№302, 305, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 321, 322, 327 - начнут движение с 10 утра по штатному расписанию выходного дня.

    2 и 3 января 2023 года также будет действовать расписание выходного дня.

    В последующие дни работа общественного транспорта будет обеспечена в штатном режиме согласно действующему расписанию движения.
    Астана Транспорт Новый год
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