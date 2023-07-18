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    Как будет работать казахстанский молочный центр немецкого образца

    18 Июля 2023, 07:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Каким будет новый Молочный центр по обучению работников отрасли в Казахстане рассказали немецкие специалисты. Представители Министерства сельского хозяйства, а также Казахского агротехнического университета побывали с рабочей поездкой в Северной Германии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

    Программа посещения организована в рамках казахстанско-немецкого проекта KFM под руководством Уве Веддиге.

    Напомним, повышение квалификации в области производства молока в рамках KFM будет происходить на базе учебного научно-производственного центра в Алматинской области. Аналогичный центр уже действует на севере страны, где обучаются специалисты 16 пилотных хозяйств Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей. Практическая работа направлена на повышение продуктивности коров, проведение анализа кормов, составление и соблюдение протокола работ на ферме.

    УНПЦ готов предоставить инфраструктуру с готовым общежитием на 30 мест, столовую, учебные классы для прохождения теории, молочно-товарную ферму с современными типами доения для получения практических навыков.

    Потенциальным контингентом Центра будут являться выпускники и студенты аграрных университетов, специалисты ферм. Обучение поспособствует сокращению дефицита кадров, повышению квалификации персонала на новых и существующих молочных фермах, а также привлечению молодых людей для работы в молочном производстве.

    Подобные молочные центры в Казахстане необходимы, в первую очередь, производителям молока промышленного или семейного типов, а особенно пилотным 65 МТФ, которые в ближайшие годы будут созданы за счет льготного финансирования по опыту Северо-Казахстанской области.

    «Благодаря получению практических навыков в молочной отрасли можно не только увеличить рентабельность хозяйства, но и улучшить качество молока-сырья для реализации на перерабатывающие предприятия, тем самым снизить импортозависимость страны с 39% до 11%», - отмечают в МСХ.

    Казахстанская делегация в рамках визита посетила консультационный офис Дениз Фелькер в Аренсбурге, Учебный и экспериментальный центр Футтеркамп (LVZ) в Блекендорфе и Центр сельскохозяйственного образования (LBZ) в Эхеме, чтобы ознакомиться с функциями консультационных и образовательных центров.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Минсельхоз Сельское хозяйство Германия
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