Как будет работать казахстанский молочный центр немецкого образца

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Каким будет новый Молочный центр по обучению работников отрасли в Казахстане рассказали немецкие специалисты. Представители Министерства сельского хозяйства, а также Казахского агротехнического университета побывали с рабочей поездкой в Северной Германии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

Программа посещения организована в рамках казахстанско-немецкого проекта KFM под руководством Уве Веддиге.

Напомним, повышение квалификации в области производства молока в рамках KFM будет происходить на базе учебного научно-производственного центра в Алматинской области. Аналогичный центр уже действует на севере страны, где обучаются специалисты 16 пилотных хозяйств Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей. Практическая работа направлена на повышение продуктивности коров, проведение анализа кормов, составление и соблюдение протокола работ на ферме.

УНПЦ готов предоставить инфраструктуру с готовым общежитием на 30 мест, столовую, учебные классы для прохождения теории, молочно-товарную ферму с современными типами доения для получения практических навыков.

Потенциальным контингентом Центра будут являться выпускники и студенты аграрных университетов, специалисты ферм. Обучение поспособствует сокращению дефицита кадров, повышению квалификации персонала на новых и существующих молочных фермах, а также привлечению молодых людей для работы в молочном производстве.

Подобные молочные центры в Казахстане необходимы, в первую очередь, производителям молока промышленного или семейного типов, а особенно пилотным 65 МТФ, которые в ближайшие годы будут созданы за счет льготного финансирования по опыту Северо-Казахстанской области.

«Благодаря получению практических навыков в молочной отрасли можно не только увеличить рентабельность хозяйства, но и улучшить качество молока-сырья для реализации на перерабатывающие предприятия, тем самым снизить импортозависимость страны с 39% до 11%», - отмечают в МСХ.

Казахстанская делегация в рамках визита посетила консультационный офис Дениз Фелькер в Аренсбурге, Учебный и экспериментальный центр Футтеркамп (LVZ) в Блекендорфе и Центр сельскохозяйственного образования (LBZ) в Эхеме, чтобы ознакомиться с функциями консультационных и образовательных центров.