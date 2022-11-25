Как будет работать база очередников на получение жилья в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Еркебулан Дауылбаев пояснил механизм работы Центра по обеспечению жильем - новой базы очередников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как пояснил вице-министр, ведомство разработало законопроект по вопросам реформирования жилищной политики, который находится на рассмотрении в Мажилисе Парламента.

«В рамках данного законопроекта предусмотрено изменение подходов по учету и постановке на очередность, а также реализация мер господдержки в зависимости от доходов. В соответствии с новым механизмом текущая база очередников местных исполнительных органов (622 тысячи человек) передадут в Отбасы банк и постановка на учет через акиматы прекращается», - сказал Еркебулан Дауылбаев в ходе правительственного часа в Сенате.

Ставить на учет будут всех граждан, не имеющих жилья за последние 10 лет, независимо от принадлежности к той или иной категории.

«На каждую заявку формируется цифровой портрет семьи, раскрывающий доходы, имущество и активы. В данном направлении ведется соответствующая работа с Министерствами труда и социальной защиты населения и цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности по анализу доходов, кредитов, собственности недвижимости очередников с использованием цифровых карт семьи и информационных систем Smart Data Ukimet», - пояснил он.

Будут разработаны новые адресные подходы при обеспечении нуждающихся жильем.

«Центр обеспечения жильем будет единой информационной базой, интегрированной с государственными базами данных. Создание Центра по обеспечению жильем позволит применить принцип «одного окна» по подтверждению статуса «нуждающегося в жилье» для постановки на учет и получения займа, то есть исключена необходимость обращения в несколько инстанций», - объяснил Еркебулан Дауылбаев.

Ранее сообщалось, что очередность в акиматах достигла 623 тысячи граждан. В рамках мер государственной поддержки за год охватывается всего 20 тысяч граждан, тогда как очередность увеличивается в среднем на 50 тысяч человек.



