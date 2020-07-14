Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Сельское хозяйство

    Как будет проводиться уборка урожая в условиях ограничений

    14 Июля 2020, 12:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какой алгоритм работы будет использован при уборке урожая, рассказал министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях обеспечения уборки урожая в условиях возможного сохранения отдельных ограничений, будет задействован апробированный этой весной алгоритм работы», - сказал Сапархан Омаров.

    Данный алгоритм, по словам министра, включает беспрепятственное перемещение фермеров, доставку ГСМ и запчастей, а также специальные разрешения как в электронном, так и бумажном формате.

    «Начата работа по подготовке необходимой техники к уборочной кампании, к началу массовых работ готовность составит 100%. Проводится работа по подготовке материально-технической базы элеваторов и зернохранилищ», - резюмировал Сапархан Омаров.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минсельхоз Сельское хозяйство
    Новости по теме
    Новости по теме
    На какой стадии строительство сахарного завода в Аксу
    Создать государственный орган по водным вопросам предложили в Казахстане
    Расширять применение водосберегающих технологий будут в Казахстане
    Утвердить правила предоставления субсидий в сельском хозяйстве на пять лет предложил депутат
    Популярное
    1 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    2 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    3 Сильные дожди идут в СКО
    4 Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
    5 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей