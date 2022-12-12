Как будет проходить легализация иностранных авто в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве внутренних дел РК ответили на вопросы о легализации автомобилей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Как известно, Глава государства объявил о проведении разовой легализации иностранных автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября текущего года. На какой стадии сейчас находится эта работа, рассказали в МВД.

«В настоящее время вносятся необходимые изменения в законодательство. Парламент уже принял первые поправки в Налоговый кодекс, в части установления ставки сбора за первичную регистрацию автомобилей, подпадающих под легализацию, в размере 200 тысяч тенге. Одновременно в рамках второго законопроекта вносятся поправки в Экологический кодекс, в части отмены утилизационного платежа для указанных автомобилей. Кроме того, МВД разрабатывается проект постановления Правительства, определяющий порядок, условия и сроки проведения легализации. Указанный проект 29 ноября был размещен на официальном сайте МВД для прохождения процедуры публичного обсуждения», - сообщил исполняющий обязанности председателя КАП МВД Кайсар Султанбаев.

Также он пояснил, что под легализацию не подпадают автомобили, находящиеся в розыске и не прошедшие таможенную очистку, а также ввезенные после 1 сентября 2022 года.

По словам Кайсара Султанбаева, абсолютно точных данных о количестве иностранных автомобилей, постоянно находящихся в Казахстане, не имеется. В тоже время МВД установило, что всего на период до 1 сентября текущего года было оформлено чуть более 300 тысяч полисов автострахования на иностранные автомобили.

«Наибольшее количество автостраховок оформлено на автомобили, прибывшие из Российской Федерации. Их около 260 тысяч, Кыргызстана – 25,5 тысячи и Армении – 18 тысяч», - сообщил спикер.

Спикер сообщил, что легализация начнется после введения в действие необходимых законодательных изменений и принятия соответствующего постановления Правительства. При этом провести легализацию планируется в течение полугода.

«Дата въезда будет определяться по базам данных Пограничной службы КНБ. На сегодняшний день этот процесс полностью автоматизирован. Вместе с тем, при отсутствии сведений о ввозе транспортного средства в Пограничной службе дата фактического нахождения автомобиля в Республике Казахстан будет определяться по дате первого оформления полиса автострахования», - пояснил Кайсар Султанбаев.

Он также ответил, смогут ли граждане в рамках легализации поставить на казахстанский учет «праворульные» автомобили.

«Как вы знаете, Глава государства обозначил два критерия для легализации: первый – автомобили не должны находиться в розыске, второй – пройти таможенную очистку». Если указанные автомобили будут соответствовать им, то препятствий для их регистрации не будет. Требования по возрасту и экологическому классу к автомобилям, подлежащим легализации, предъявляться не будут», - уточнил спикер.

Под легализацию подпадают и «армянские» автомобили, которые были временно зарегистрированы в Казахстане. Их таможенное декларирование не требуется, так как с 1 января 2023 года они признаются товарами Евразийского экономического союза.

Кайсар Султанбаев также сообщил, сколько всего нужно будет заплатить за легализацию.

«Основной платеж – это сбор за первичную регистрацию, который составит 200 тысяч тенге. К остальным платежам относятся пошлины за техпаспорт и госномер, за них необходимо будет уплатить еще 13 171 тенге (с 1 января 2023 года сумма платежа за госномер и техпаспорт незначительно изменится, так как пошлины рассчитываются в зависимости от МРП), - проинформировал он.

Как пояснил спикер, заявление на легализацию можно будет подать через портал «Электронного правительства» или путем личного обращения в СпецЦОН.

«После проверки представленных документов и транспортного средства по базам розыска автомобиль предоставляется на пункт осмотра при СпецЦОНе для сверки номерных агрегатов. Затем уплачиваются первичный сбор в размере 200 тысяч тенге, госпошлины за техпаспорт и госномер, а также если требуются – таможенные пошлины. После утверждения регистрации владельцу автомобиля будет выдан казахстанский техпаспорт и госномер», - заключил Кайсар Султанбаев.

Ранее заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК сообщил о том, что 88 тысяч автомашин с российскими номерами, которые эксплуатируются на территории Казахстана, не состоят на регистрационном учете Министерства внутренних дел РФ. То есть, они либо не зарегистрированы, либо были проданы гражданам Казахстана и после чего их владельцы – граждане России сняли их с регистрационного учета по месту регистрации.

