Как будет осуществляться техническое регулирование в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерством торговли и интеграции РК организовано публичное обсуждение законопроектов о техническом регулировании в новой редакции, передает корреспондент МИА «Казинформ»

В ходе диалога председатель Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК Арман Шаккалиев рассказал, как будет осуществляться техническое регулирование в рамках ЕАЭС.

«У нас наднациональное регулирование, это единый перечень техрегламента. В отношении этих технических регламентов ЕАЭС уже есть перечень взаимосвязанных стандартов и оценка соответствия в основном проходят по схеме сертифицирования или декларирования. Есть такие уникальные схемы как оценка подтверждения транспортных средств через одобрение типа шасси и свидетельства безопасности конструкции, есть у нас определенные особенности подтверждения соответствия судов, аттракционов и лифтов», - сказал Арман Шаккалиев.

Председатель Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК также рассказал, как будет регулироваться продукция, на которую не установлены обязательные требования.

«Такая продукция регулируется через соглашения об общей безопасности. Соглашения сегодня прошли практически все стадии внутригосударственных процедур согласования. Четыре страны подписали, в Казахстане на стадии завершения процедура подписания. Данные Соглашения были разработаны на основе Европейской директивы безопасности», - пояснил Арман Шаккалиев.



