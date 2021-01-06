Как будет организована работа ЦОНов Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В постановлении главного государственного санитарного врача города Шымкента от 6 января 2021 года №1 «О продлении карантина и ограничительных мер на территории города Шымкента» говорится о переводе не менее 50 % офисных сотрудников на дистанционную форму работы ( при штатном расписании более 30 сотрудников), с возможностью максимального сокращения рабочего времени. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

В постановлении также говорится о переводе не менее 50 % офисных сотрудников на дистанционную форму работы ( при штатном расписании более 30 сотрудников), с возможностью максимального сокращения рабочего времени. В торговых центрах, продовольственных и непродовольственных магазинах, объектах сферы оказания услуг населению и в местах возможного массового скопления людей требуется ежедневно проводить дезинфекционные мероприятия.

Работу ЦОНов ( в том числе спецЦОНы) требуется организовать строго по предварительному бронированию через Egov.kz, телеграмм-бот Egov.kzBot2.0 с 09:00 до 18:00 часов в будние дни, с приостановлением деятельности в выходные и в праздничные дни, согласно трудовому законодательству РК.

В постановлении говорится об ограничении деятельности продовольственных и непродовольственных рынков, (специализированные, вещевые, скотные и авторынки), ярмарок при соблюдении заполняемости не более 30 % и не менее 4кв метров на одного посетителя в будние (рабочие) дни с 06:00 до 18:00 часов, а в выходные и праздничные дни с 09:00 до 17:00 часов, некрытые рынки работают в обычном режиме. При этом определять один день недели для проведения санитарно-дезинфекционных работ. Деятельность ярмарок осуществлять с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, в том числе обеспечить установку дезинфекционного тоннеля и санитайзеров.

Работу продовольственных гипермаркетов супермаркетов, мини-маркетов и магазинов у дома вне зависимости от места нахождения требуется организовать в обычном режиме.

В постановлении говорится об ограничении деятельности по времени с 07:00 до 23:00 часов в будние, выходные и праздничные дни объектов общественного питания, работающих на открытом воздухе и объектов, расположенных в зданиях (кафе, рестораны, лаундж-бары, фудкорты, спорт-бары, бары, столовые, кофейни и кулинарии), в том числе расположенных в торгово-развлекательных центрах с размещением обеденных столов до 50 посадочных мест. На объектах общественного питания заготовка продукции и уборочно-дезинфекционные мероприятия проводятся в обычном режиме. Запрещено проводить торжественные, памятные мероприятия (корпоративы, банкеты, тои, поминки, дни рождения, юбилеи, проводы, кудалык, беташар и другие), запрет на работу банкетных залов и использование кальянов на объектах общепита.



