Как будет обеспечиваться доступ к Интернету в ближайшие годы, рассказал Багдат Мусин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин рассказал, как страна будет обеспечиваться Интернетом после завершения эксплуатации спутника KazSat-2 в 2024 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На самом деле, KazSat-2 и KazSat-3 загружены на 75%. Мы видим, насколько стремительно развиваются сегодня события в космической отрасли в части замены технологий. KazSat-2 и KazSat-3 являются геостационарными спутниками, они действительно предоставляют Интернет. Но скорость этого Интернета – 10 мегабит в секунду на точку. А мы сейчас ориентируемся, из-за того, что в целом технологии развились и те низкоорбитальные группировки, которые работали до 2019 года в режиме стартапа, в 2020 году уже вышли на промышленную эксплуатацию», - сказал Багдат Мусин на пленарном заседании Мажилиса.

Он привел примеры решения аналогичных вопросов за рубежом.

«Такие услуги предоставляют в частности Starlink в Америке, в Европе идет тестирование и OneWeb в принципе тоже свою работу проводит. Они вышли из стадии банкротства и сейчас привлекли инвестиции более одного млрд долларов. Когда мы планировали реализовать этот проект (KazSat-2R -прим. ред), мы еще раз вернулись к целесообразности затрат в размере 58 млрд тенге на замену KazSat-2. К 2024 году точно земной шар будет покрыт низкоорбитальными спутниковыми группировками, которые будут предоставлять Интернет на уровне 200 мегабит в секунду на точку. То есть, это гораздо выше, чем сегодняшняя скорость, предоставляемая нашими KazSat-2 и KazSat-3», - отметил министр.

«Второй момент – мы прокладываем широкополосный доступ в Интернет, и потребление спутникового Интернета снижается, ориентировано будет только на сельские труднодоступные местности. Сейчас с двумя операторами НГСО ведутся проекты по пилотной эксплуатации в этом году, чтобы провести тестирование и подтвердить их технологии здесь. Еще один момент – наша территория находится практически на одной параллели с США и Европой, поэтому наша параллель будет точно покрыта спутниковыми группировками для предоставления Интернета», - заключил Б. Мусин.