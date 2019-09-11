Как будет обеспечена стабильность пенсионной системы в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты населения РК по вопросам реализации Послания Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана глава ведомства Биржан Нурымбетов в режиме видеоконференцсвязи рассказал заместителям акимов областей и городов республиканского значения, а также представителям местных исполнительных органов о том, какие механизмы прорабатываются для обеспечения стабильности пенсионной системы. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

В начале своего выступления министр отметил, что ежегодно в Казахстане повышаются солидарные пенсии с опережением уровня инфляции. Кроме того, в прошлом году были увеличены базовые пенсии с учетом стажа работы.

«Соответственно, ежегодно растут расходы бюджета на пенсионные выплаты. В 2019 году на эти цели в республиканском бюджете предусмотрено 2,3 трлн тенге, что на 15% выше уровня прошлого года. Совокупный коэффициент замещения дохода пенсионными выплатами, без учета накопительной пенсии, составляет сегодня 52,7%. В то же время будут приняты меры по обеспечению стабильности пенсионной системы», – сообщил Биржан Нурымбетов.

Во-первых, в соответствии с поручениями Президента РК, в целях недопущения одномоментного увеличения нагрузки на бизнес, наряду с введением системы обязательного медицинского страхования, введение 5%-ых обязательных пенсионных взносов работодателя будет отложено до 2023 года.

Во-вторых, будут комплексно проработаны вопросы целевого использования гражданами части своих пенсионных накоплений на другие важные цели такие, как приобретение жилья или образование.

«Министерством создана рабочая группа по разработке комплекса мер по дальнейшему совершенствованию накопительной пенсионной системы на основе построения долгосрочных актуарных моделей. В ее состав вошли представители Нацбанка, министерств финансов, национальной экономики и других госорганов, Ассоциации финансистов Казахстана, Федерации профсоюзов, Центра прикладных исследований «TALAP», Центра стратегических инициатив, эксперты и общественные деятели. Для комплексного и всестороннего рассмотрения, а также выработки конструктивных предложений с учетом интересов представителей бизнеса, будущих пенсионеров и заинтересованных государственных органов, в скором времени будет создана аналогичная рабочая группа на уровне Правительства. Предложения по повышению эффективности пенсионной системы будут выработаны Правительством и Нацбанком до конца года», – проинформировал министр.

В-третьих, в целях оптимизации затрат и улучшения качества инвестиционного управления будет изучен вопрос консолидации внебюджетной системы и введения одного социального платежа.