Как будет кредитоваться сельское хозяйство, рассказал Сапархан Омаров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров поделился планами по кредитованию отрасли на ближайшие годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках госпрограммы «Еңбек» в ближайшие пять лет планируется выдать 50 тысяч микрокредитов на селе на сумму 250 млрд тенге. По данной программе только в прошлом году было направлено 43,2 млрд тенге, это позволило выдать более 11 тысяч микрокредитов, из которых 60% составляют стартап-проекты. Реализация программы позволила создать 11 тысяч постоянных рабочих мест на селе», - сказал Сапархан Омаров на заседании Правительства.

Также, по его словам, в рамках льготного кредитования по программе «Сыбага» в мясном скотоводстве до 2025 года планируется выдать кредиты 2500 хозяйствам на сумму 175 млрд тенге, в результате будет создано 10 тысяч рабочих мест.

«В овцеводстве по программе «Алтын асык» планируется прокредитовать свыше 11 тысяч хозяйств на сумму 117,2 млрд тенге, будет создано 33 498 рабочих мест. По программе «Кен дала» ежегодно на проведение весенне-полевых и уборочных работ выделяется бюджетный кредит в объеме 70 млрд тенге. В текущем году также предусмотрено краткосрочное кредитование 2 400 товаропроизводителей на общую сумму 70 млрд тенге для посева сельхозкультур на площади 3 млн га. На сегодняшний день в рамках программы уже профинасировано 1 923 аграриев на общую сумму 63 млрд тенге», - отметил министр.

Он также напомнил, что по поручению Главы государства с прошлого года введен и реализован механизм гарантированного форвардного закупа зерновых и масличных культур на сумму 24,5 млрд тенге в результате было закуплено 516,9 тысячи тонн зерновых и масличных культур.

«В текущем году планируется проведение форвардного закупа на сумму 45,3 млрд тенге, то есть почти в два раза больше по сравнению с прошлым годом», - заключил глава Минсельхоза.