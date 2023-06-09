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    Как будет контролироваться реализация национального проекта «Комфортная школа»

    9 Июня 2023, 20:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Как будет контролироваться реализация национального проекта «Комфортная школа», рассказал вице-министр просвещения Айбат Ильясов на расширенном заседании комитета по социально-культурному развитию Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На период строительства объектов функционирует информационная система для мониторинга хода строительства, интерактивная карта с функцией видеотрансляции и фотоотчетов строительных площадок для широкого круга пользователей», - сказал Айбат Ильясов.

    Министерство будет осуществлять мониторинг за реализацией национального проекта и координировать работу ответственных государственных органов.

    «Хотел бы остановиться на ходе реализации национального проекта. Будут построены школы с проектной мощностью 300, 600, 900, 1200, 1500, 2000 и 2500 ученических мест, проектирование которых осуществлено с учетом климатических особенностей регионов. В качестве дирекции по целевому строительству объектов образования определено АО «Samruk-Kazyna Construction», - добавил Айбат Ильясов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Мажилис Строительство школа
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