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    Как будет финансироваться новое ведомство по возврату незаконно приобретенных активов

    13 Июля 2023, 13:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Снежанна Имашева пояснила принятый закон по вопросам возврата государству активов, приобретенных незаконным путем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По ее словам, в процессе работы над данными вопросами в Мажилисе депутаты фракций всех политических партий, а также избранные от одномандатных округов выразили свое одобрение и полностью поддержали концепции предложенных законов. Одобрили принятые Мажилисом законы и депутаты Сената.

    Но в то же время, как отметила Снежанна Имашева, в Парламент поступали обращения некоторых экспертов, юристов, конституционалистов об отсутствии необходимости в принятии новых законов, высказывались мнения о не соответствии их Конституции страны.

    «Перед подписанием Президент направил обращение в Конституционный суд о проверке этих законов на конституционность. Вчера Конституционный суд признал их конституционными, указав это в своем нормативном постановлении», - написала она на своей странице в Facebook.

    Депутат напомнила, что цель закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов» устранить имеющуюся социальную несправедливость. Эта несправедливость заключается в том, что очень малочисленная группа людей обладает значительными богатствами, имеет влияние на экономику страны и, бывает, определяет политику в некоторых отраслях, в то время как, большая часть казахстанцев имеет небольшие доходы и испытывает трудности с доступом к обычным экономическим и социальным благам. В стране все еще есть люди, которые не имеют доступа к питьевой воде, асфальтированной дороге, медпункту и школе поблизости.

    «Конечно, быть богатым не запрещено. В любой стране мира найдутся как невероятно богатые, так и крайне бедные люди. И нет никаких вопросов к тем, кто приумножает свое состояние благодаря уму, трудолюбию, предпринимательским усилиям, способности конкурировать и так далее, но там, где накопление капиталов происходит благодаря выгодному занимаемому положению, связям с властьимущими, административным ресурсам, подковерным интригам и коррупции, должны возникнуть справедливые вопросы и требования объяснить происхождение богатства. Как будет достигнута главная цель закона, покажет время. Нужная правовая основа создана, при необходимости будет дополнена», - объяснила Снежанна Имешева.

    Она пояснила, что закон позволяет внедрить в национальное законодательство уже имеющийся в мировой практике механизм конфискации активов вне уголовного судопроизводства (гражданская конфискация) с использованием таких инструментов, как «добровольный возврат» и «принудительная гражданская конфискация».

    В первую очередь проверке законности происхождения активов будут подвергнуты лица, имеющие состояние больше, чем 100 млн долларов. Эти лица будут включены в реестр специальной комиссией, состоящей из общественников, депутатов и членов Правительства.

    Попадание в этот реестр будет означать, что происхождение активов должно быть раскрыто и объяснено путем подачи соответствующей декларации. Поиск и возврат активов будет возложен на Комитет при Генеральной прокуратуре, созданный для этих целей. Возвращенные активы будут направленны в фонд, средства, поступившие от реализации, в последующем будут использованы напрямую для решения социальных вопросов казахстанцев.

    «Финансирование Комитета по возврату активов при Генеральной прокуратуре будет в рамках имеющихся средств, но предусмотрен и альтернативный источник финансирования из тех же возвращенных средств в случае необходимости», - ответила на вопрос МИА «Казинформ» депутат.

    Также Снежанна Имашева добавила, что закон разрабатывался на основе международных документов, таких как Конвенция в сфере противодействия коррупции и рекомендаций ООН ОЭСР и Всемирного банка. Был изучен опыт стран, имеющих подобные законы, таких как Великобритания, США, Германия, Канада, Австралия.

    Напомним, в среду Президент подписал закон о возврате государству незаконно приобретенных активов и поправки к нему.

    Автор:

    Анеля Касымова

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