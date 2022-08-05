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    • Как борются с запахом сероводорода в Петропавловске

    5 Августа 2022 14:07

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске ТОО «Кызылжар су» совместно с ТОО «Научно-технологический центр воды» проводят реабилитацию накопителя сточных вод, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Запах сероводорода осложняет жизнь горожан с наступлением теплых дней на протяжении нескольких лет. Основным распространителем зловония является так называемый биопруд – накопитель сточных вод. Его не чистили с 1953-го года.

    В прошлом году проблема настолько обострилась, что пришлось принимать срочные меры по запуску зеленой микроводоросли хлореллы, выращенной североказахстанскими учеными. Хотя использовать ее в качестве очистителя предлагали еще в 2020-м.

    Заместитель главного инженера ТОО «Кызылжар су» Ербол Набиев проинформировал, что в прошлом году в накопитель напрямую внесли 9 тыс. литров концентрата микроводоросли, 4 млн литров суспензии хлореллы, выращенной на сточных водах в промежуточном водоеме. В этом году под лед запустили 19,5 тыс. литров концентрата, еще 24,5 тыс. литров – весной.

    По словам Е.Набиева, в конце мая запустили в работу промежуточный водоем для выращивания хлореллы и уже в конце июля выращенная суспензия достигла прогнозируемого качества. В биопруд внесли 2 млн литров.

    «Проводится постоянный мониторинг химического и биологического состава воды. В конце июня зафиксировали высокие показатели растворенного кислорода в воде. В несколько сотен тысяч раз увеличилось количество клеток хлореллы в воду. В десятки тысяч раз – фильтрующего зоопланктона. Все отбираемые пробы воды перестали издавать какой-либо запах. В начале июля возле перекачивающей станции она стала прозрачной. Замеры по диску Секки показали прозрачность более 1 метра. Продолжается выращивание и внесение новых партий хлореллы», - проинформировал Е. Набиев.

    Ранее сообщалось, что решение зловонной проблемы потратят 124 млн тенге.


    Автор:

    Олеся Жуковень

    #Северо-Казахстанская область #Экология
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